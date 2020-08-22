22國駐臺代表參訪桃園在地企業 見證臺灣防疫國家隊的能量

桃園市長鄭文燦昨（21）日下午前往觀音區，與外交部安排的參訪團共22國駐臺使節及代表共同參訪聚紡公司。聚紡公司為臺灣防疫國家隊的廠商之一，製作高品質的防護衣，不僅保護臺灣的醫護人員，更協助世界共同防疫。

鄭市長表示，歡迎團長聖克里斯多福及尼維斯大使館大使哈菁絲（Jasmine Huggins）與所有駐臺代表來到桃園參訪，臺灣此次防疫獲得很大的成功，除了來自各界的努力之外，產業界在防疫物資整備上也做了充分準備，更與政府完全合作，包括許多在地企業的響應，共同組成臺灣防疫國家隊，所參訪的聚紡公司也加入防護衣生產行列，其高品質的紡織技術，大大提高防護衣的品質，也提升臺灣防疫物資的產能。

鄭市長說，桃園是紡織產業的重鎮，在疫情期間，許多廠商加入防疫國家隊，充分展現臺灣強大的國產能量，也讓桃園在地企業的產品，成為國家隊的主力；聚紡公司與其他公司，共同製作超過300萬件的防護衣，保護了所有位在第一線的醫護人員，此外，也捐贈1萬9,000件的防護衣，並透過市府以及民間力量轉贈給泰國、日本成田及加賀等國際友好城市。

鄭市長提到，臺灣在紡織產品研發技術上，是全世界的領導者，不僅以全球首創的咖啡紗聞名，更利用保特瓶回收，達到循環經濟的效果；上一屆世界盃足球賽更有16個國家隊球衣使用臺灣的紡織品。鄭市長也說，希望透過產業參訪可以帶給大家一些收穫，期盼未來在產業、城市交流或是防疫資訊上，皆能夠有更多緊密的合作。（新聞轉載自新住民全球新聞網）