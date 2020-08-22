桃園2020年新住民友善企業遴選計畫 建立台灣友善多元職場

為鼓勵企業提供新住民友善工作環境及措施，並落實聯合國倡導保障人權與尊重多元文化精神，桃園市將遴選新住民友善企業，鼓勵其對於新住民勞工及家庭的支持。市府也將持續運用公立就業服務資源促進新住民就業，並鼓勵持續提供新住民友善工作環境，建立多元文化友善職場。

據內政部統計新住民人數在臺已逾56萬人，其中設籍於桃園市逾6萬人，又其入境歸化時多為青壯勞動力，新住民對於少子化之我國社會、經濟層面貢獻良多。

桃園市政府就業服務處108年至今年7月底共計提供新住民就業諮詢、求職登記及職訓諮詢計2,084人次，媒合就業計1,680人次，媒合率約為8成。為鼓勵企業提供新住民友善職場，此次規劃辦理2020年新住民友善企業遴選，預計表揚桃園市5家企業，同時宣導新住民友善職場措施，進而促進新住民穩定就業。

今(109)年度新住民友善企業遴選，自即日起至9月15日止開放報名推薦，已於桃園市辦理營業登記、工廠登記之公司或行號，凡妥善運用公立就業服務資源促進新住民就業，並提供新住民友善工作環境、友善制度或措施之企業皆具報名或接受推薦資格。

獲遴選為新住民友善企業者將於桃園市政府109年度國際移民日慶祝活動公開表揚。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）