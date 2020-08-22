【新冠肺炎大反撲】南韓緊急關閉娛樂場所 星巴克爆55例

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓連續9天出現3位數武漢肺炎（COVID-19）確診數，甚至傳出一家星巴克就有55人染疫，疫情反撲，官方如臨大敵，週六（22日）宣布，週日起全面擴大防疫禁令。

自14日起，南韓每天以3位數的速度增加，22日再增332例，主要集中在首爾大都會區，目前總病例數來到1,7002例，包括309個死亡案例。

為了遏止疫情，23日起將二級緊急應變措施從首爾與京畿道擴大至全國，室內50人、室外100人集會活動全面禁止，各類娛樂場所、自助餐廳、網咖、夜店、KTV、電玩遊樂場、教堂都不得營運，運動賽事也不能開放觀眾進入。

美聯社指出，禁令規模之大，堪稱前所未見，但中央同意地方政府彈性實施，在感染率低的地區，可規勸業者關門，不會強制執行。

這波疫情來勢洶洶，首爾四處可見的咖啡廳也成了疫情溫床。韓聯社報導，過去一周來，教堂、咖啡廳爆出多起群聚感染，光是首爾北方京畿道坡州市的一間星巴克，就傳出至少55名案例，本月稍早，首爾江南區的一間Hollys Coffee，也有15人染病。

衛生單位懷疑，空調恐怕是咖啡廳疫情蔓延元凶。在星巴克一例中，2樓空調附近曾坐了一名確診病患，極有可能是透過氣溶膠散播病毒。由於消費者多半未戴口罩，雖有空調，但空氣流通太差，在在提高染病風險。就算並非由氣溶膠傳染，也可能透過飛沫、手部接觸等途徑散播。

南韓人是出了名的愛喝咖啡，截至2019年底，全國高達93,000家咖啡廳，光首爾都會區就有42,600家。不過，咖啡廳與餐廳並未列入高危險公共場合，因此不在禁令範圍，顯然成了南韓防疫漏洞。