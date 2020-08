暑假何處去？台灣移民署邀約新住民朋友假日快樂玩藝文

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)移民署嘉義市服務站與嘉義市政府民政處、嘉義市新移民女性關懷協會、嘉義市傳統文化與技藝協會於8月22、23日在「蘭桂坊花園酒店」舉辦「桃城『新』故鄉、安心玩『嘉』『藝』」藝文饗宴活動,邀請新住民朋友和市民們熱情參與,讓優美的琴音與畫作洗滌心靈,緩解疫情陰霾。

本次活動邀請四季紅烏克麗麗樂團開場帶來音樂饗宴,演出C’est La Vie、Just the way you are、至少還有你等知名曲目,讓現場來賓聽得如癡如醉,團長李子健向現場新住民介紹烏克麗麗的由來。

會場另一端則展示轄內法國籍新住民齊方斯畫作,齊方斯從小對繪畫情有獨鍾,曾於巴黎藝術學院潛心鑽研藝術創作,與臺灣老婆范儷瓊婚後曾在臺北經營法式薄餅店,並曾在我國各地舉辦個人畫展,8年前跟老婆回嘉義故鄉定居,一起親手打造法國餐酒館,與嘉義結下深厚的緣份,也為嘉義帶來一股法式浪漫。

活動也特別結合文創市集,邀請新住民朋友們現場擺攤,如馬賽克拼貼杯墊、陶太郎交趾陶、越南手飾品等,其中臺灣女婿美國新住民馬唐牧亦與嬌妻李肖梅共襄盛舉,免費教導現場民眾手縫布裝飾品,受到大小朋友歡迎。

嘉義市服務站主任陳南翰表示,移民署不遺餘力將新住民文化融入臺灣社會,23日星期天除了持續展覽齊方斯畫作,還有哥倫比亞新住民杜偌蕾教導民眾「宏都拉斯手作人偶─玉米葉娃娃」DIY手作活動,展現新住民蓬勃的文化風貌,歡迎民眾前來觀賞。