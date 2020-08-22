全國首創智慧還書架 台灣屏東縣立圖書館「開箱」照大公開！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）讓人引頸企盼的屏東縣立圖書館即將在8月28日以嶄新面貌重新與民眾見面，佔地面積近5公頃，是全台唯一以園區概念整建的森林圖書館，不僅擴大空間，並引進全國首創的智慧還書架、24小時全年無休的還書得來速，讓屏東人的閱讀超便利、更友善。

屏東縣立圖書館歷經2年改造整修，讓30年歷史的老建築「華麗變身」。為了保留這棟屬於屏東記憶的建築物，不選擇將整個舊圖書館拆除重蓋，整建工程大膽採用新舊建物交融為特色，也因如此，在安全結構考量及工法設計格外艱巨。

屏東縣政府表示，該圖書館座落於千禧公園，刻意保留週邊整片50年老樟樹林。一樓大廳挑高、開闊、通透的設計，黑色鋼構外觀與樹影相輝映，從林蔭灑落進來的光線，在視覺上形成一股自然的流動感，營造游走森林的氛圍。

整棟建築巧妙地向自然借景，在2、3樓並規劃戶外閱讀區，讓讀者可以遠眺大武山，適合放空休閒、放鬆心情。

縣長潘孟安表示，公共圖書館作為一個跨越不同階級、性別、年齡，人人都能共享、共讀的空間，在各樓層規劃上除了兼顧通用設計，更要能符合各種年齡層的生活型態與使用需求，提升閱讀競爭力。

改造後的圖書館，總樓地板面積由原本7385.33平方公尺，擴充成為10509.79平方公尺，藏書空間從13萬冊擴增到40萬冊，閱讀座位由150席增加為500席。

屏東縣政府表示，除了空間煥然一新，也同步創新服務功能，全館使用RFID系統，每本書都有晶片，並設有全台第一個智慧還書架及還書得來速，自助還書迅速方便。館內同時設置兒童與成人各自可使用的自動借書機，閱讀服務無障礙。

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