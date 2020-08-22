美國加州野火燒不盡 州長向「全球最佳野火消防員」求助

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）美國加州的野火在乾燥氣候、連日高溫與強風助長下，目前火場已多達560處且規模還在擴大當中，當局已經出動了超過1.2萬名消防員，並正式向與對抗野火有豐富經驗的澳洲求助。

在死亡谷國家公園記錄到全球歷史高溫的同時，數以萬計這個季節會出現的落雷引發了這場難以處理的大火，有記錄到的560處火場中，有幾處破了加州歷年的紀錄，規模為歷年前幾名，由於條件合宜，有些火場的火勢只要隔夜就足以翻倍，再加上許多火場位於難以接觸的地形上，讓消防員難以有效進行控制。

現階段，野火延燒面積已經等同美國的羅德島州，且已經吞噬幾百棟房屋並迫使17.5萬居民撤離，包括消防員在內已經有43人受傷、6人喪生，再加上加州是美國新冠肺炎疫情最嚴重的州之一，許多居民不敢前往人群擁擠的避難所，只能選擇在自家的轎車中過夜，以確保野火燒到時能夠順利逃生。

這一次，不只是郊區地區面臨野火的威脅，聖塔克魯茲(Santa Cruz)等人口聚集的城鎮也受到威脅，野火的邊緣甚至已經離加州大學聖聖塔克魯茲分校(University of California Santa Cruz Campus)不到一英里，從校園就可以看到沖天的火光。

鄰近的俄勒岡州、德州和新墨西哥州已經派出大量的消防人員協同抗災，州長紐森(Gavin Newsom)表示已經向「全球最厲害的野火消防員」澳洲求助，並要求總統川普能夠正視此一問題，將加州宣布為聯邦災區(Disaster Declaration)。