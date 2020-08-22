台灣路口安全執法大升級 9/1起汽機車不讓行人最高可噴3千6！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）交通部21日攜手警政署共同召開記者會，宣佈9月1日起將展開為期1個月之全國『路口安全大執法』，以減少事故並建立路口停讓文化，其中「汽機車路口不停讓行人」及「未依規定走行人穿越道」均為執法重點

交通部表示，根據統計108年全國道路交通事故30日內死亡人數為2,865人，較107年增加85人，109年1-5月為1,221人，較去年同期增加47人。

經分析約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成亦發生路口；路口行人致死事故肇因以車「未注意車前狀況」、車「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3項肇因。

交通部表示，雖然2015年至2020年6月份各警察機關針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為舉發的執法強度逐年增加，但民眾守法觀念仍有待加強。

為此，交通部與內政部警政署規劃自9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全。

警政署表示，為宣示政府維護路口安全，已發函各縣市警察局規劃為期1個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

同時警政署呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人亦應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，共同維護路口交通安全。