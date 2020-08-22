【更新】輕颱「巴威」形成、台灣11縣市慎防大雨！ 颱風未來走向看這裡

更新時間：2020-08-22 10:50

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中央氣象局表示，今年第8號輕度颱風「巴威」今（22）日上午8點已形成，中央氣象局於上午10點半發佈「海上颱風警報」。

輕度颱風「巴威」目前在花蓮東南東方海面，向北北東移動，其暴風圈已進入臺灣東半部海面，對臺灣東半部海面及臺灣北部海面構成威脅。

輕度颱風「巴威」中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今(22)日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大臺北山區有局部大雨；午後南投、南部地區及雲林、嘉義山區亦有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

中央氣象局針對台灣11縣市發佈大雨特報（圖/ 中央氣象局提供）

首次發稿：2020-08-22 09：22

「準颱風巴威」恐將於今日形成！ 東台灣宜蘭、花蓮慎防大雨及強風

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中央氣象局表示，受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，今(22)日東北部及東部地區，包括宜蘭縣、花蓮縣等地，有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨及強陣風。此外，位於花蓮東南方220公里海面上的熱帶性低氣壓，可能最快在今（22）日發展成輕度颱風，將同步發佈海上颱風警報。

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓1004百帕，今(22)日2時在北緯22.7度，東經123.2度，即在花蓮東南方220公里的海面上，向北北東移動，時速13公里，未來有發展成輕度颱風的趨勢，請在巴士海峽、臺灣東部海面及琉球南方海面航行及作業船隻特別注意，並隨時注意氣象局發布的最新氣象資訊。

受到熱帶性低氣壓影響，今(22)日臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及基隆北海岸有較強陣風及長浪發生的機率，請注意。

此外，氣象達人彭啟明在臉書表示，熱帶性低氣壓在今天(22日)清晨已經來到台灣東部海面，結構仍在持續發展中，預估今天下午到晚間來到台灣東北方海面時有機會發展為今年第8號颱風巴威。

彭啟明表示，雖然這個熱帶性低氣壓有機會發展為輕度颱風，但是未來移動方向大致上是逐漸遠離台灣附近，因此目前看起來發布颱風警報的機會較低。

彭啟明呼籲，雖然準巴威颱風過門不入，但受到外圍環流影響，今天(22日)在北部、東北部、東部有迎風面短暫陣雨，中部、南部雖然在背風面，但是大氣也不穩定，可能比較旺盛的熱對流雷雨發展機會，各地天氣都不太穩定，有出現局部較大雨勢的可能性，提醒有安排外出計畫的朋友要特別留意，海邊海上的風浪較大，建議暫時不要前往海邊活動。