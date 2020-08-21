和逸飯店 x 慕軒飯店 x CHA CHA THÉ 中秋獻禮

月圓人團圓，每到中秋就是闔家歡聚、品嘗月餅的時刻，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店，今年首度與台灣茶品牌CHA CHA THÉ聯名合作，攜手鉅獻「和逸掬月禮盒」和「慕軒梓月禮盒」。CHA CHA THÉ由夏姿• 陳設計總監暨品牌靈魂人物—陳彩霞女士 一手創立，自2008年成立以來，將傳統的品茶與送禮文化，透過現代摩登的包裝與形象呈現於世，讓「茶與禮」輕盈落實於現代生活。承襲這股華夏美學風格，精心打造兼具時尚與美味的中秋禮盒，展現出尊爵優雅的不凡品味，是今年中秋首選最佳伴手禮。「和逸掬月禮盒」每盒售價1,280元，「慕軒梓月禮盒」每盒售價1,580元，9月1日前預購可享88折早鳥優惠。

人氣茶食巧妙配搭 打造美味方程式

「和逸掬月禮盒」秉持著飯店「時時體貼，處處合意」的態度出發，以有溫度、親切又細心的服務款待旅客，禮盒特別選用宛如陽光親吻過的暖橘色調，營造豐厚圓滿的中秋景緻。內容以經典傳統廣式月餅為主打，遵循古法調製鹹甜兩款口味，融入在地特色，推出了古早滷肉、棗泥核桃，勾起記憶中懷念的口味與美好回憶。另外，嚴選來自南投產區，輕焙火低溫烘焙的烏龍茶葉，製作過程中保留了茶葉本身的回甘喉韻，亦增添了如綠茶般的清新感。再加上CHA CHA THÉ經典獨家茶食─蜂蜜燕窩黃金糖，以蜂蜜、桂花、燕窩等天然食材加以繁複工法與精心控溫研發製成，多重香氣在口中相輔相成，交織出層次豐富的味蕾饗宴。「和逸掬月禮盒」內容2入廣式月餅，搭配蜂蜜燕窩黃金糖(6入)以及輕焙烏龍茶包(6入)，售價1,280元，9月1日前預購可享88折早鳥優惠。

廣式經典風味佐清新伯爵茶 顯現不凡品味

「慕軒梓月禮盒」選用質感華貴的紫色包裝，象徵尊貴與高雅內斂的意象，正如同慕軒飯店所展現的低調奢華的獨特風格，展現送禮者的不凡品味，搭配上專用品牌緞帶，緊緊繫住人暖情意，完美表現了相聚團圓的意涵。提供深受大眾喜愛的廣式月餅，全程手工製作出皮薄餡豐足、爽口不油膩，特別推出古早滷肉、沁滷香菇、松子蓮蓉、棗泥核桃4款經典風味，黃金比例的皮與餡，將美味完美濃縮，並賦予恰到好處的甜鹹底韻。特別挑選以錫蘭紅茶為基底，加入佛手柑調味，稍帶清新的柑橘香的伯爵茶。經典不敗中秋月餅配上絕品名茶，引出不可思議的絕妙滋味，提升更高的味覺層次，是中秋贈禮最佳選擇。「慕軒梓月禮盒」內含8入廣式月餅，搭配伯爵茶，售價1,580元，9月1日前預購可享88折早鳥優惠。

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