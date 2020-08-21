礁溪寒沐酒店 瓊月沐饗．金秋博趣

時序移轉入秋，皓月當空，颯颯涼風，中秋佳節樂團圓，萬聖搞怪搗蛋趣。礁溪寒沐酒店9月1日至10月31日推出「瓊月沐饗．金秋博趣」秋季住房活動，一泊一食平日入住語木居每房7,000元起，還可享「趣味秋賞」活動免費體驗：9月1日起「中秋博餅趣」以傳統「博狀元」揭開金秋序幕，藉由生動話劇表演一探三百多年的民俗文化，並以骰子擲出一年吉祥好運。10月1日中秋當日下午5:00則由專人帶領來場礁溪歷史文化之旅，體驗最道地傳統的鞦韆比賽。10月17日起則推出「萬聖討糖趣」，邀請大、小朋友搞怪變裝，於大廳討糖拿精美神秘小禮。另外，館內宴會廳、MU TABLE自助餐及MU TOP也依循時節設計多款秋季饗宴，精彩趣味活動與季節限定美饌同時滿足賓客的心靈跟味蕾，詳情及訂房請洽T+886 3 905 8077或至官網。

寒沐秋季博餅同樂 萬聖變裝搞怪討糖

歡慶中秋，礁溪寒沐酒店與您一同體驗民俗文化活動，9月1日起至10月16日每週一至週四於酒店一樓樂未央、每週五至週日於大廳下午2:45至3:15皆有舉辦「中秋博餅趣」活動，邀請大、小朋友以生動的話劇表演方式聽故事，了解傳統閩南「博餅」文化由來及遊戲規則，還可以親身體驗古代博狀元餅，並領取精緻好禮，為秋季旅遊增添樂趣。10月1日中秋節當日下午5:00，則可參與「尋訪礁溪秋意濃」文化之旅，會由專人帶領從酒店一樓大廳出發，途經湯圍溝溫泉公園、礁溪鄉公所、礁溪國中，體驗擁有超過百年歷史礁溪傳統的盪鞦韆，再到著名的協天廟，全程約兩小時徒步慢行，邀您細細品嚐秋季風情。另外，10月17日至10月31日則配合萬聖節推出「萬聖討糖趣」，期間內只要至指定地點熱情大喊「不給糖就搗蛋！」，即可兌換神秘小禮，為相聚時刻勾勒美好回憶！

中秋佳節燒烤盡享 山珍海味歡聚團圓

秋高氣爽也喚起一嚐美食的渴望，礁溪寒沐酒店宴會廳9月30日晚間推出「沐秋聚饗」中秋烤肉宴，每位1,380+10%元，頂級珍饈演繹滿席佳餚包含新鮮現流「綜合豪華生魚片」、綿密香甜的「炭烤冰心地瓜」、使用道地食材的「溫泉絲瓜蒜金針」、「溫泉番茄蒜蛤蠣」、肉汁滿溢的「戰斧羊小排」、油質豐富「午仔一夜干」及主廚自製的「高粱香腸」、「飛魚卵香腸」，湯品則推薦暖胃滋補的「枸杞排骨參」，當然中秋不可或缺的就是烤肉，現烤炙燒區特別獻上濃郁鹹嫩的「咖哩三星蔥梅花」、辛香夠味的「麻辣肉串」、肉質彈牙的「岩盤山豬肉」及鮮香海味的「檸檬香魚」，另外，也提供多樣碳烤蔬菜包含健康繽紛的「雙色櫛瓜串」、「清甜玉米苗」，除了省去採買食材的辛勞，更不需動手即可輕鬆暢享燒烤美饌，晚宴席間還可欣賞樂團精彩表演，也可應景體驗「博餅趣」及「剝柚趣」等趣味中秋競賽，除此之外，礁溪寒沐酒店還準備了多項超值好禮，與賓客共享美好秋夜時光。

「秋季就是海鮮季節」，當然也少不了滿滿海味，9月1日至10月31日酒店二樓MU TABLE自助餐廳則推出「金秋蝦宴」平日午餐每位880+10%元起，蒐羅多款鮮蝦，揉合特色創意料理手法，呈獻各式美味「蝦」餚，其中主廚特別推薦「紹興醉蝦」以人參、枸杞、當歸等中藥材與紹興酒浸漬白蝦48小時，冰鎮後蝦肉彈嫩入味，醇香四溢。「鳳梨蝦球」主廚精選新鮮開背蝦，酥炸至表面金黃，別於一般只搭配鳳梨，更加入香甜西瓜、哈密瓜增加繽紛感，佐搭主廚特製千島醬及松露醬，蝦肉外酥內嫩，令人垂涎。「胡椒蝦」使用肉質扎實飽滿的泰國蝦，使用五香及胡椒粉香炒，一上桌即可感受胡椒香味撲鼻。「松子鮮蝦鬆」則是以紹興酒、胡椒粉香炒松子、油條、紅黃椒、香菇、芹菜末、茡薺及新鮮白蝦，以青綠蘿蔓包裹，「鬆、脆、嫩」多重口感一次享有。晚餐餐期則推薦「龍蝦三明治」以新鮮龍蝦製成清爽沙拉，再搭配小黃瓜、番茄、生菜及起司，多層次的風味，滿足饕客的味蕾。主廚也特別推薦「火焰鹽烤泰國蝦」，嚴選肉質肥嫩飽滿的泰國蝦，搭配多樣時蔬，主廚將於現場製作，過程中淋上烈酒、大火焰燒烹調，提供賓客視覺及味覺雙重感受。

另外，位於寒沐行館十二樓擁有極佳視野的MU TOP，針對多人聚餐也特別設計「賞月圓．慶團圓」星空燒烤，每位TWD2,280+10%元，多款異國佳餚、風味燒烤暢饗：口感富有嚼進的「火燒牛肩骰子」、鹹香油嫩的「美式蒜香烤肋排」、鮮味十足「碳烤蜜汁鱸」、濃郁海味的「爆汁大文蛤」、微辣帶甜的「匈牙利紅椒雞肉串」及道地經典的「泰式豬肉串」，主廚更特製中秋限定甜點：乳香濃醇「月光香芒」、造型可愛又應景的「粉紅兔兔」，包場最少20位，最多50位，寒沐邀您共賞明月享美饌，以歡樂笑聲交織迷人秋夜，詳情及訂席請洽MU TABLE T+886 3 905 5716及宴會暨會議業務部T+886 3 905 8085或至官網。