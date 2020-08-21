台北市公布違法收檢疫旅客飯店 晶華酒店赫然在列

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市政府17日公告，一般旅館不得接待檢疫旅客，以免造成防疫破口。今（21）日觀光傳播局公布了違規名單，共18家旅館遭查獲違法，其中不乏知名國際級酒店，北市府下令限期改善，違者28日開罰。

北市府指出，台北市現有防疫旅館43家、2,951間客房可供居家檢疫者入住。清查後發現，8月中有38家非防疫旅館之旅宿業者收住約400多位居家檢疫者。觀光傳播局已逐一聯繫違法旅社，要求業者將居家檢疫者移往合法防疫旅館，多數業者已配合完成。

根據北市府，截至21日下午5時，仍有18家非防疫旅館收住居家檢疫客，分別為：日光‧寓、木文陶喜時尚旅館、台北五號商旅、台北漫步旅店、台灣柒天精品旅店、多郎明哥旅館、西門大飯店、西門星辰精典大飯店、幸福戀人旅館、東驛商務旅館、帥客旅店、雀客旅館、富玉莊旅社、晶華酒店、最愛旅館、新凱飯店、銀河旅館、儷萊旅館。

其中，11家已向市府遞件申請防疫旅館，希望補足程序後，繼續接待檢疫旅客。北市府預計9月初再增加5家防疫旅館（約660間房），另同時仍有30家旅館申請中（超過1,000間房）。

針對防疫旅館規範，台北市政府日前與中央流行疫情指揮中心意見相左，引發兩派激辯，北市府認為防疫旅館需有一套規範，包括動線安排、人員訓練、消毒規定等，否則恐增加新冠肺炎（COVID-19）潛在傳染風險。中央則認為並無證據顯示病毒會透過空調傳播至別間客房，只要確實隔離檢疫者即可。經過一番研議，中央決定讓步，週三（19日）指揮官陳時中宣布，一律須由合格的防疫旅館接待檢疫旅客。

違規飯店詳細資訊可見觀光傳播局官網。