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金正恩下放權力 金與正坐穩北韓第二把交椅

金正恩仍大權在握

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/21 18:01
北韓領導人金正恩（左）與胞妹金與正（圖／美聯社）

北韓領導人金正恩（左）與胞妹金與正（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓領導人金正恩的繼任者究竟會是何人？外界多揣測是其胞妹金與正，而南韓情治單位近來透露，金正恩已下放部分權力予金與正，其北韓第二把交椅地位，再次獲得鞏固。

CNN報導，南韓國家情報院得到消息，金與正與部分勞動黨高官皆獲委以重任，以為金正恩分憂解勞，不過並無情報顯示金正恩健康惡化，他仍握有「絕對權力」。

金正恩掌權至今九年有餘，據信此次下放權力之舉，除了減輕政務壓力，另一方面也是可藉機卸責，以免日後遭批施政不力、政府無能時，無人能幫忙背黑鍋。

今年對金氏王朝不啻是充滿挑戰的一年，從新冠肺炎疫情到洪災，讓這資源匱乏的獨裁政權焦頭爛額。為了防疫，北韓早早關閉邊界，意味貿易活動被迫限縮，而與美國的廢核談判又毫無進展，制裁一日不解，北韓一日難獲國際援助。金正恩罕見承認，在內外挑戰夾擊下，北韓經濟恐難達其振興目標。

前些時日，金正恩健康謠言引發國際關注，一向高調的他多日未現蹤媒體報導，有關他接受手術、甚至死亡之傳言甚囂塵上，直到5月他才公開露面，破除傳言。

儘管金與正年紀尚輕，但在血統為尊的北韓，目前檯面上並無其他適合人選。專家認為金氏政權正逐步將金與正形塑為下一位接班人。6月北韓驚天一炸，兩韓聯絡辦公室瞬間灰飛煙滅，就被視為是強化金與正統治權威性之舉措。
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