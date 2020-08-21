高雄移民署「新住民關懷網絡會議」 守護台灣新住民權益

為營造友善的移民環境，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站於日前在行政院南部聯合服務中心召開109年度高雄市「新住民關懷網絡會議」，會中邀請大高雄地區提供新住民服務之公、私部門網絡成員約40位共同參與，透過政府施政宣導、專題討論、經驗分享及業務交流方式，全方位推動移民輔導工作，協助高雄市新住民適應在地生活。

會議中邀請高雄市第三信用合作社宣導新住民消費金融與理財介紹，內容包括投資理財介紹、債務管理及防止金融詐騙小叮嚀；接著由高雄市政府社會局分享新住民社會網絡資源，提供各項社會福利資源及經濟扶助措施訊息。另外，移民署由專人宣導肺炎防疫措施、多元支付規費、新住民領取振興三倍券資格、通譯人才資料庫及跨國(境)婚姻媒合常見違法案例等政策措施，並藉由本次會議與市府相關局處代表、高雄地區服務新住民的非營利組織進行討論及意見交流。

參與會議的新住民代表高雄市越南同鄉會會長岑歡琼表示，移民署推展各類線上申辦業務相當的便民，像「辦理外國與外僑學生居留證及展延或異動登記線上申辦系統」就是相當好的措施，以網路代替馬路，對遠地或交通不便的學生很方便，且移民署還不斷優化申辦系統，讓學生操作更順遂及快速，提供更完善周全的線上服務。

主任陳盈智表示，「新住民關懷網絡會議」是一場連結中央與地方公私部門，專為新住民召開的會議。新住民問題與需求多元化，實非單一資源可完全協助，需要結合各縣市在地網絡單位的能量。會議除了凝聚高雄地區公、私部門網絡成員的共識及意見外，也提供最新的政策與措施，守護新住民的權益，讓大家安心在臺灣打拼共榮。（新聞轉載自新住民全球新聞網）