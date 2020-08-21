新北百位外師全國最多 侯友宜於校長會議宣示啟動2030新北雙語城

新北市109學年度第1學期公私立學校校長會議今( 21)日於三和國中舉行，全市340位校長齊聚一堂， 透過跨教育階段校長行政經驗交流，激盪教育行政新思維。 本次校長會議以雙語教育為主題， 在中師與外師生動活潑的協同教學下揭開序幕， 侯友宜市長與學生共同體驗自然領域課程CLIL主題式雙語教學， 在學習學科的同時自然地學習英語。侯市長並宣布將打造「 2030新北雙語城」，號召各校校長共同推動。

侯友宜市長表示，新北市相當重視雙語教育， 109學年度新北市各校聘用外師將達一百位，成為全國第一個百位 外師的縣市。接下來將以「2030新北雙語城」為願景，透過「 學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」 及「師資專業化」五大策略全面深耕雙語教育， 包含推動全市英語日、結合科技推動英語學習、 增設雙語實驗課程學校、建置偏鄉特色雙語學校、增聘專業外師等， 預計2030年達到全市每一所學校都有雙語課程， 從雙語校園到雙語城，培育「敢用」、「能用」、「愛用」 英語的雙語公民。

教育局張明文局長也表示，將在課程教學、師資、 學生學習等面向精緻化新北市雙語校園， 並透過沉浸式雙語課程模組，厚植雙語師資專業力， 奠定雙語教育基石，最重要是希望做到「雙語即生活」、「 生活即雙語」，如全市英語日部分， 鼓勵各校每週擇定一日透過廣播、學習活動、日常問候、 英語歌唱等多元方式，提供學生自然薰陶的英語學習情境， 另外搭配動手做學英文，將英語學習融合生活與專業， 並連結職場情境，設計職場英語及專業英文相關的課程活動， 用更生動活潑的雙語教學提升學生英語力。

會議上午聚焦雙語教育，下午則就「如何培育優秀學校行政人才」、 「學校新媒體行銷策略」、「校園冷氣電力改善工程」、「 新學年度防疫措施」、「新北雙語城政策」等議題，進行分組研討， 邀請9大分區的資深校長擔任引言人，期透過校長分組討論， 集思廣益，並激盪更多創新的教育思維。

另外， 張明文局長也趁這個機會感謝所有校長在今年全球疫情流行之際， 齊心協力，共同執行防疫工作，守護校園師生健康， 讓學生能正常上課及學習。未來， 新北市府會持續做學校最堅實的後盾， 協助校長克服各種問題與挑戰，一同打造更好的教育品質與環境， 引導每一個孩子成為更好的自己。

照片來源：新北市政府教育局提供