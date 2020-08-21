新北百位外師全國最多 侯友宜於校長會議宣示啟動2030新北雙語城

照片來源：新北市政府教育局提供
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新北市109學年度第1學期公私立學校校長會議今(21)日於三和國中舉行，全市340位校長齊聚一堂，透過跨教育階段校長行政經驗交流，激盪教育行政新思維。本次校長會議以雙語教育為主題，在中師與外師生動活潑的協同教學下揭開序幕，侯友宜市長與學生共同體驗自然領域課程CLIL主題式雙語教學，在學習學科的同時自然地學習英語。侯市長並宣布將打造「2030新北雙語城」，號召各校校長共同推動。
侯友宜市長表示，新北市相當重視雙語教育，109學年度新北市各校聘用外師將達一百位，成為全國第一個百位外師的縣市。接下來將以「2030新北雙語城」為願景，透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」五大策略全面深耕雙語教育，包含推動全市英語日、結合科技推動英語學習、增設雙語實驗課程學校、建置偏鄉特色雙語學校、增聘專業外師等，預計2030年達到全市每一所學校都有雙語課程，從雙語校園到雙語城，培育「敢用」、「能用」、「愛用」英語的雙語公民。
教育局張明文局長也表示，將在課程教學、師資、學生學習等面向精緻化新北市雙語校園，並透過沉浸式雙語課程模組，厚植雙語師資專業力，奠定雙語教育基石，最重要是希望做到「雙語即生活」、「生活即雙語」，如全市英語日部分，鼓勵各校每週擇定一日透過廣播、學習活動、日常問候、英語歌唱等多元方式，提供學生自然薰陶的英語學習情境，另外搭配動手做學英文，將英語學習融合生活與專業，並連結職場情境，設計職場英語及專業英文相關的課程活動，用更生動活潑的雙語教學提升學生英語力。
會議上午聚焦雙語教育，下午則就「如何培育優秀學校行政人才」、「學校新媒體行銷策略」、「校園冷氣電力改善工程」、「新學年度防疫措施」、「新北雙語城政策」等議題，進行分組研討，邀請9大分區的資深校長擔任引言人，期透過校長分組討論，集思廣益，並激盪更多創新的教育思維。
另外，張明文局長也趁這個機會感謝所有校長在今年全球疫情流行之際，齊心協力，共同執行防疫工作，守護校園師生健康，讓學生能正常上課及學習。未來，新北市府會持續做學校最堅實的後盾，協助校長克服各種問題與挑戰，一同打造更好的教育品質與環境，引導每一個孩子成為更好的自己。
照片來源：新北市政府教育局提供