好想談戀愛 七夕情人節來板橋花市買花送情人

七夕情人節將至，今年花卉品質優良、價格平穩， 新北市政府農業局建議民眾多多前往板橋花市購買花卉， 不論你是有暗戀對象的單身或是穩定交往中， 鮮花都是不可或缺的禮物，在燭光晚餐的氛圍營造下， 搭配上一束鮮花送給你的愛人，讓你送禮送到心坎裡， 成功征服女孩的心，選對禮物順利脫單。

農業局長李玟表示，男性送鮮花給女士們是表達愛意最直接的方式， 當然每種鮮花也有其代表的意義，像是「玫瑰花」色彩繽紛， 花語代表真心真意、真誠的愛；「洋桔梗」花姿優雅，花顏美麗， 最能傳達珍愛之意，男性們可視另一半喜歡的花種選購。 另外情人節想到戶外走走的情侶們， 可以前往農業局輔導的雙溪友善荷花田(新北市雙溪區雙柑公路11 1號)，8月22日上午7點開始於希望市集有推出友善農特產品讓 大家採買，到了下午4點有戀鍊雙溪一串心手作DIY以及一連串音 樂饗宴活動，情侶們可以走向荷花田上的浮動光雕鵲橋， 觀賞蓮花的同時並在幸福門留下七夕的許諾身影。

板橋花市黃禎揚理事長表示，目前玫瑰花價格零售價1支18到20 元，1束約200元；其他應景花卉如洋桔梗1束同樣約200元左 右，香水百合一束5支則約350元， 情人節想買花送給情人表達心意的民眾，歡迎至板橋花市選購。新北 市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋 下，捷運新埔站旁），營業時間為每日上午9時至晚上6時， 每週一公休。

照片來源：新北市政府農業局提供