富邦金控2020年上半年稅後淨利372.84億元 每股盈餘3.36元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2020年上 半年財務數字及營運狀況。在富邦人壽投資收入大幅成長的挹注下， 2020年上半年富邦金控稅後淨利達372.84億元， 較去年同期成長35%，每股盈餘3.36元， 獲利及每股盈餘皆居金控龍頭！

富邦金控總資產再創歷史新高，至2020年6月底總資產達8兆8 ,561億元，較去年同期成長9.1%， 穩居國內第二大金控公司。 受金融市場波動帶動投資部位評價回升影響，截至2020年6月底 富邦金控淨值為5,959億元，較去年同期增加7.6%。 且由於獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，2020年 上半年資產報酬率(ROA)為0.86%，股東權益報酬率( ROE)為12.39%。

富邦金控已於本月10日公佈7月自結稅後淨利134.49億元， 累計今年前7月稅後淨利507.33億元，較去年同期成長20% ，每股盈餘(EPS)為4.67元， 獲利及每股盈餘續居金控雙冠王。截至7月底， 富邦人壽自結合併總資產首度突破5兆元大關，自結合併淨值則達4 ,263億元，雙雙創下歷史新高， 也帶動富邦金控自結合併總資產達8.97兆元，自結合併淨值超過 6,700億元，同時創下金控歷史新高。

富邦金控董事長蔡明興表示， 儘管2020年上半年新冠肺炎疫情衝擊全球， 富邦金控在人壽投資收入成長帶動下維持優異的獲利表現， 各子公司經營績效穩健，獲利及每股盈餘皆為金控業第一！ 富邦人壽初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二， 避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善。 台北富邦銀行存放規模穩定成長及投資商品銷售量提升， 新增信用卡有效卡數業界最高，信用卡業務帶動手續費淨收益成長， 資產品質維持穩定。富邦產險總保費市佔率連續38年市場第一， 市佔率首度突破25%大關，承保績效良好。富邦證券經紀、 承銷及興櫃業務位居市場前三大，市場成交量年增47%， 帶動經紀業務收入成長49.6%，並規劃減資新台幣60億元， 以優化資本效率。

蔡明興並指出，新冠肺炎疫情加速數位金融發展， 富邦金控積極透過金融科技優化客戶體驗，提升服務效率， 並持續整合金控資源，以金融科技帶動跨界綜效。 各子公司發展數位金融成果顯著：台北富邦銀行數位實動戶超過16 0萬，年成長27%；數位平台交易量年成長17%；拓展LINE Pay商戶近4萬個支付點。富邦產險線上投保客戶突破155萬， 年成長10%；線上投保市佔率34.8%位居市場第一；獲14項 專利，居產險業之冠。富邦證券電子下單比率超過75%， 線上開戶數年成長超過250%；獲得11項發明專利， 居證券同業之冠；並持續優化客戶體驗。 富邦人壽業務員行動投保使用率近9成， 並運用線上保單健檢了解客戶保障缺口；線上投保市場排名第二； 富邦人壽及富邦產險等11家保險業聯手以區塊鏈技術搭建「 保險業保全/理賠聯盟鏈」。

富邦人壽2020年上半年投資績效表現亮眼，稅後淨利達233. 75億元，較去年同期成長115%，貢獻金控整體獲利達60. 8%。2020年上半年初年度保費(FYP)收入為614億元， 其中投資型商品及保障型健康、傷害險佔比持續提升；續年度保費為 2,194億元，較去年同期成長13.3%；總保費為2,808 億元；初年度等價保費(FYPE)達299億元。初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費(FYPE)均排名業界第二。 由於持續提升分期繳業務之策略，初年度等價保費(FYPE)雖下 降4.3%，仍優於整體業界平均水準(下降8.8%)，FYPE /FYP比率亦較去年同期顯著提升。 且由於商品轉向分期繳投資型及保障型商品， 業務通路及其他通路貢獻FYPE佔比提升。新契約價值(VNB) 達141億元，VNB/FYP比率提升至22.9%。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020年6月底總投資資產達4 兆1,667億元，較去年同期成長8%， 第二季增加國內變動收益類型資產， 後續將視市場變化動態調整資產配置。 海外固定收益資產布局以投資等級公司債及金融債為主， 投資區域以北美為主，並視市場狀況動態調整。 避險前及避險後投資報酬率皆較去年同期大幅提升， 主要受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會， 以及避險成本改善。在台美利差收窄趨勢下，2020年上半年經常 性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。 由於保費帶動整體負債成本持續改善，損益兩平點2.81%優於去 年同期。受惠於股債金融資產評價上揚，金融資產未實現餘額回升， 帶動淨值上升。

台北富邦銀行2020年上半年稅後淨利98.52億元， 核心收益主要來自利息淨收益及手續費淨收益，利息淨收益年成長達 11.9%。由於企業授信與個人放款帶動，全行放款餘額年成長7 .2%，若不含政府放款，全行放款餘額年成長達10%。 台外幣授信餘額達雙位數成長，整體企業授信餘額年成長13.4% ；中小企業授信餘額年成長10.3%，佔企業授信比重穩定維持於 40%以上；房屋貸款餘額年成長6.1%，動能穩定提升； 其他個人授信餘額年成長12.3%，佔整體個人授信比重提升至1 0.6%。

北富銀台外幣存款成長良好，其中外幣活存成長強勁， 活存比提升帶動資金成本優化；存放比維持穩定， 若含外幣債券投資，外幣資金運用效率達73%。 資產品質維持穩健，截至6月底逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率 692.65%，持續優於產業平均。2020年上半年北富銀手續 費淨收益較去年同期成長，主要由於信用卡淨收益成長帶動， 而在財管業務手續費淨收益方面，投資商品收益較去年同期成長30 .1%。

富邦產險2020年上半年稅後淨利26.06億元， 較去年同期成長23%。直接簽單保費達239億元， 較去年同期成長7.9%，持續優於市場表現。截至今年6月底保費 市佔率首度躍升至25%，較去年同期增加0.5%，連續38年蟬 聯產險市場龍頭地位。自留綜合率維持90.4%的優異水準。 富邦產險大陸子公司富邦財險2020年上半年總保費收入為人民幣 8.43億元，較去年同期大幅成長97.2%， 主要透過新增互聯網平台分入業務，帶動意健險成長。此外， 持續加強固定費用控管，加上損失率大幅改善，2020年上半年自 留綜合率改善至100%以下，為94.6%。

富邦證券2020年上半年稅後淨利為15.63億元， 較去年同期成長28.5%，經紀、 承銷及興櫃業務均位居市場前三大。積極發展財管業務， 以客戶需求導向強化商品功能，帶動複委託業務規模成長， 提升市佔率至10.33%。由於經紀收入受市場成交量帶動年成長 49.6%，營收及稅後淨利年成長分別21.9%及28.5%( 註)。

富邦銀行(香港) 2020年上半年放款維持穩健策略，企業貸款帶動放款餘額年成長 3.9%，存款年成長9.2%， 並持續增加存款吸收以因應市場流動性之可能變化。

富邦華一銀行2020年上半年存、放款皆創歷史新高， 年成長分別達43.8%及28.6%，帶動資產規模成長37. 6%。受惠於淨利息收入及投資收益帶動，稅後淨利達人民幣2. 83億元，較去年同期大幅成長72.5%。 且由於資產品質控管得宜， 備抵呆帳覆蓋率及逾放比皆優於去年同期表現。 為了強化富邦華一銀行資本結構，台北富邦銀行今年將以人民幣10 億元100%認購富邦華一銀行現金增資之股權。 目前富邦華一銀行已在大陸10個省和直轄市佈建27個營業據點， 為大陸唯一全牌照經營，且營業據點最多、規模最大的台資銀行。

(註)：富邦金控於 2019/12/30 取得富邦證券持有之富邦投信全數股份， 富邦投信成為富邦金控之第一層子公司，考量2019年與2020 年比較性基礎一致，此處2019年富邦證券營收及稅後淨利排除富 邦投信。

富邦金控及各子公司2020年上半年重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 23,375 0.96% 13.83% 4,968,656 台北富邦銀行 9,852 0.67% 9.81% 3,202,435 富邦銀行(香港)-註 101 0.05% 0.35% 433,672 富邦華一銀行-註 1,204 0.54% 9.15% 478,764 富邦產險 2,606 4.53% 14.60% 113,922 富邦證券 1,563 2.18% 8.37% 147,615 富邦金控 37,284 0.86% 12.39% 8,856,109

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。