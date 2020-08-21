三大策略進行跨域整合 全齡派案服務 專家學者、第一線社工交流研討如何精進

新北市政府為全力守護市民，保護每個脆弱家庭， 將從110年起創全國之先，以過去9年的「 高風險家庭整合型安全網」成功跨局處服務兒少的經驗為基礎， 啟動「全齡派案服務」。新北市副市長謝政達帶領10個局處啟動「 新北市整合型社會安全網」意象圖，宣誓將在既有基礎上再精進， 挑戰10％的漏網之魚，以保障市民有個安居樂業的生活環境。

謝政達在交流研討會上表示，新北市從100年啟動「 高風險家庭整合型安全網」，整合市府10個局處及民間團體， 建構綿密的兒少安全網，主動清查需要協助的風險兒少， 9年來共協助了12萬9,430名有風險的兒少，成功保障89. 77%受服務的家庭免於再次發生危機。

謝政達說，在整合型安全網上，各局處發展出許多成功的方案， 像是幸福保衛站，運用全市四大超商2千多家的服務網絡， 讓有取餐需求的兒少進入通報服務系統；又像是小爸媽關懷方案， 主動提供愛兒包和到宅坐月子服務等。另外，利用智能管理， 開發出「風險計算機」，以輔助一線社工預警， 並介接中央脆弱家庭，共同守護關懷。

新北市政府社會局長張錦麗在研討會中以「10％的挑戰」為題， 細數新北市如何利用165萬筆的資料進行大數據分析， 以有效防阻9成兒少未再進入更危險的兒少保護， 至於要再如何精進10％的漏網之魚， 新北市運用風險指標和熱點地圖、好日子愛心大平台、 跨域整合全齡派案三大策略，開發各式服務方案， 如基層醫療關懷網、高照顧負荷喘息、類家庭、搶救毒寶寶、 查找行方不明兒少等。

銘傳大學社會科學院院長黃富源表示，在犯罪學領域， 犯罪永遠不會消失，但社工在前端做得好，會減少犯罪， 社會治安會變好， 他非常肯定新北市從整合型安全網到全齡派案的精進作為。

新北市整合型社會安全網服務實務交流研討會，邀請各專家學者、 各縣市網絡機關和工作者進行分享，希望透過彼此經驗交流， 建構更完善的工作模式及更綿密的專業服務。