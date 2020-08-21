搖擺！台灣兩廳院爵士戶外派對因應武漢肺炎採實名制　金曲獎入圍9m88台北壓軸登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)兩廳院爵士戶外派對將在張惠妹指定合作的李守信與國會大樂團，以及角逐2020金曲獎的搖擺女伶9m88歌聲中展開，入場將採實名制，樂迷請先上網登記，活動將於22日晚間兩廳院藝文廣場舉行。

Life is Jazz－節奏就在你我心中



李守信(右)與魏廣晧於21日宣傳記者會上即興演出(圖/台灣英文新聞)

台灣兩廳院爵士戶外派對邁入第12年，每年皆吸引約萬名觀眾朝聖，今年受到新冠肺炎疫情影響，國外音樂家無法來台演出，將由台灣爵士好手挑大樑；入場將採實名制入場，樂迷須先於網路上登記，目前已有約8千人報名。

夏日爵士戶外派對邀請到三組各具特色的表演團體，首先將由活力新生代兩廳院爵士音樂營菁英大樂團開場；緊接著接棒給張惠妹、王力宏指定的合作樂隊李守信與國會大樂團，將原住民音樂特有的靈魂融入拉丁旋律帶來繽紛節奏；最後壓軸登場的為甫入圍金曲獎的女歌手9m88，這次首度登上該舞台挑戰爵士樂，有別以往的音樂風格令粉絲期待。



爵士戶外派對將於藝文廣場舉行(圖/台灣英文新聞)

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，受到疫情影響導致今年沒有辦法邀請到國外音樂家來台演出，但節目品質完全不受影響，因為台灣藝術家真是太棒了！今年會必較辛苦一點，大家要先上網登記姓名，雖然投入較多人力，然而一旦做得成，台灣各地要做戶外活動也可參考。

劉怡汝說明，往年入場可達2至3萬人，但今年預期會少一些，因為場內也要保持社交距離，所以會把座位距離拉開，在一定人數後會停止入場，現在已有約8千人上網登記。

9m88透露，之前有參加過兩廳院爵士戶外派對，氣氛都很棒！大家應該都在家裡悶壞很久了，如果可以在這通風的場地聽到美麗的音樂，心情應該會好一點，這場活動是今年最重要的一場演出，平常曲風多為R&B及流行，現在終於有機會讓大家聽到她偏爵士的創作。

9m88今年以最新專輯《平庸之上》單曲《最高品質靜悄悄》一舉入圍金曲年度歌曲獎、最佳新人獎，更和蛋堡Softlipa杜振熙入圍最佳單曲製作人獎，表現十分引人矚目，對此，9m88淡然表示，不用想太多，結果是什麼大家都不知道，如果跟評審有緣我最開心，入圍者都很強，但現在最緊張的還是明天的爵士戶外派對。

兩廳院提醒，活動採席地而坐形式觀賞，不建議使用童軍椅、折疊椅、板凳等，以免影響其他觀眾欣賞視線；另設有博愛專區提供輪椅及年長者使用，建議提早入場。

兩廳院爵士戶外派對為免費入場，完成線上登記後當天攜帶有效證件於17:00排隊入場，詳情請前往官網查詢，或直接手指點起來登記。