基因改造成滅蚊新招　美國佛州靠「增加蚊子殺蚊子」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）對抗瘧疾等蚊蟲傳染病的方式是什麼？是噴灑殺蟲劑，還是改善衛生環境呢？現在政府有了新選擇，那就是「從內部毀滅蚊子」，藉由基因改造過後的蚊子，就可以讓蚊子的族群數量逐漸下降，進而減少人類的患病機率。

該計畫由英國生技公司「牛津昆蟲技術」(Oxitec)所提出，歷經重重關卡後，在今(2020)年5月獲得美國環保署的認可，最後敲定在佛羅里達礁島群(Florida Keys)執行，藉由釋出7.5億隻雄性蚊子來影響蚊子數量。

雖然乍聽之下，「靠增加蚊子數量殺蚊子」的概念有些奇葩，不過，雖然埃及斑蚊已確定會散播登革熱、茲卡病毒與黃熱病等傳染病，由於雄蚊僅會吸食花蜜，只有雌蚊因為要產卵需要吸血，因此這批代號為OX5034的蚊子在釋出後並不會造成傳染病問題。

再加上這些雄性蚊子已經經過基因改造，體內有一種特殊的蛋白，這種蛋白會讓蚊子交配後產下的後代中，雌性都會在能吸血、產卵前就死亡，最後只剩雄蚊能生存，並持續將這種「木馬基因」傳下去，以達完全殲滅當地埃及斑蚊族群的目標。

然而，環保團體卻認為這等同是建立「蚊子的侏羅紀公園」，擔心這個計畫除了會影響當地生態，也可能創造出具有殺蟲劑抗藥性的超級蚊子，當地居民更發起連署，向當局抗議自己的家園成為「變種昆蟲」的試驗場。

對此，牛津昆蟲技術指出，這個計畫並非一場試驗，在此之前，該公司已於巴西、德州等地釋出了超過10億隻基改蚊子，不只反應良好，追蹤的結果也顯示不會造成什麼生態問題，因此，這個計畫不會喊停，將會繼續執行下去。