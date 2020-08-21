準市長陳其邁24日就任　欽點前台北市副市長、陳菊時代高市副市長當副手

準高雄市長陳其邁 準高雄市長陳其邁 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中央選舉委員會今（21）日正式公告高雄市第3屆市長補選當選人為民主進步黨籍前行政院副院長陳其邁，陳其邁將於下週一（24）正式宣誓就任，任期至2022年。

中選會今日召開委員會議，並於會後公告高雄市長補選當選人名單，中選會主任委員李進勇也在同日下午前往致送陳其邁當選證書。

準市長陳其邁今日上午參加活動時便證實，已確定推派前台北市副市長林欽榮、曾任陳菊主政時期高雄市副市長的史哲，以及經濟部技術處長羅達生任副市長。

他並在午後公布完整高雄市政府各局處首長名單，除了三位男性副市長外，還包括26位局處首長，其中有九位是女性。

1. 行政暨國際處處長—項賓和（男）

2. 民政局局長—閻青智（男）

3. 財政局局長—陳勇勝（男）

4. 教育局局長—謝文斌（男）

5. 經濟發展局局長—廖泰翔（男）

6. 觀光局局長—周玲妏（女）

7. 都市發展局局長—楊欽富（男）

8. 工務局局長—蘇志勳（男）

9. 水利局局長—蔡長展（男）

10. 社會局局長—謝琍琍 （女）

11. 勞工局局長—李煥勳（男）

12. 消防局局長—李清秀（男）

13. 衛生局局長—黃志中（男）

14. 環境保護局局長—張瑞琿（女）

15. 捷運工程局局長—吳義隆（男）

16. 文化局局長—王文翠（女）

17. 交通局局長—張淑娟（女）

18. 法制局局長—王世芳（女）

19. 地政局局長—陳冠福（男）

20. 新聞局局長—董建宏（男）

21. 毒品防制局局長—林瑩蓉（女）

22. 運動發展局局長—侯尊堯（男）

23. 青年局局長—張以理（男）

24. 研究發展考核委員會主任委員—蔡宛芬（女）

25. 原住民事務委員會主任委員—阿布斯（洪羽珊）（女）

26. 客家事務委員會主任委員—陳志勇（男）

高雄市長補選投票於上週六（15）舉行，陳其邁獲得671,804票，以百分之70的得票數，擊敗其他兩位對手，分別是中國國民黨籍的李眉蓁與親民黨籍代台灣民眾黨參選的吳益政。