〈時評〉彰化篩千例出現1例無症狀確診 台灣人不用過度擔心

中央社昨(20)日以彰化篩上千居家檢疫找到1確診 陳時中：非全然無意義報導，「彰化採檢無症狀居家檢疫者長達半年，採檢人數超過3位數，找到一名確診者。指揮中心指揮官陳時中今日表示，此事也非全然無意義，也會針對此案做後續檢測，對驗證國際說法有幫助。」

此事件引發各媒體、政黨、民眾、社群的激烈討論，而討論重點可條列如下：

1.是否台灣的篩檢有問題

2.既然無症狀有可能確診，為何不全面普篩

3.這是否驗證為什麼出現，台灣檢驗沒有確診，國外卻有確診的情況

4.為何地方與中央不同調

不可諱言的說，這樣的事情讓台灣又再一次引發民眾恐慌。但作者必須基於統計觀點來討論，大家不用太過擔心，台灣的篩檢有出現問題，目前的篩檢及追蹤防堵讓台灣沒有爆發社區型傳染，已經意味防疫相當成功。

上述的討論問題，基於統計概念來加以回答：

1.是否台灣的篩檢有問題

答：彰化抽檢無症狀數量的人為近千例，出現一例確診。換言之，抽件數量為1000到9999人，及無症狀確診的機率為0.1%到0.01%。在統計學上應是可容許的誤差值，畢竟沒有一個檢驗可以百分之百準確。

同時我們不應該拿一例當作通例，放大檢視，拿一個反例就全面反駁過往的努力，說其無效、不安全、不嚴謹。這是一個機率問題，還是極小機率的情況，而不是一個必然問題。我們應該反過來看，近半年的防疫，檢驗不下百萬例，才出現一個漏網之魚，那麼又何必過度擔心。同時發現確診之後，還有朔源追蹤來防堵漏洞。

2.既然無症狀有可能確診，為何不全面普篩

答：檢驗本來就不可能100%準確，全面普篩仍會有漏網之魚，更何況醫療資源又不足以支撐普篩。換個角度說，台灣目前情況是發現確診再朔源追蹤的方式，已經讓台灣平安半年以上，換言之此方法目前有效，且節約醫療能量，好讓台灣面對未來可能發生的危機，所以我們不應普篩。

3. 這是否驗證為什麼出現，台灣檢驗沒有確診，國外卻有確診的情況

答：每個國家的檢驗方法不一樣，國外準確度未必比台灣高。

4.為何地方與中央不同調

答：這是否是不相信政府及專業團隊的私底下自行浪費醫療資源的事件，這邊我們不予討論，但建議大家不要被輿論操弄而隨之起舞。

台灣的篩檢沒有出現問題，目前的篩檢及追蹤防堵讓台灣沒有爆發社區型傳染，已經意味防疫相當成功。大家應該做好基本的防疫，勤洗手、消毒、量體溫、戴口罩、保持社交距離等。就能有效提高生命系數。不用過度擔心無症狀確診的情況。