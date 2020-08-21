【武漢肺炎】台灣8/21新增一境外移入個案、陳時中明開記者會　彰化衛生局長葉彥伯談篩檢爭議、一度哽咽

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【武漢肺炎爭議】台灣指揮官陳時中: 彰化默默執行居家檢疫者篩檢半年、檢驗逾「3位數」 彰縣衛生局長葉彥伯: 約1400件、非普篩

更新時間: 2020-08-21 16:18

首次發稿: 2020-08-21 15:38

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心公布，台灣今天（21日) 新增1例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，為境外移入，目前全台累計487例。

由於指揮中心今天因故無法舉行記者會，指揮官陳時中將於明天(22日)舉行記者會對外說明。

另一方面，對於彰化縣衛生局採檢無症狀居家檢疫者引起的風波，衛生局長葉彥伯今天(21日) 哽咽地說，個人百分之百「挺阿中部長」，也難忘處理「白牌車司機案」時，中央與地方上下一條心的感覺。

美國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，一名長居美國的台籍少年回台探親，沒有症狀卻在居家檢疫期間被彰縣衛生局採檢確診罹患武漢肺炎，中央與地方各有立場，使衛生福利部長陳時中、彰化縣政府衛生局長葉彥伯成為近日新聞焦點。

葉彥伯昨（20日) 休假，媒體無法聯繫，他今天上午出面回應各種質疑，甚至一度哽咽，現場有人不捨，高喊「局長加油」。

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他指出，這幾天紛紛擾擾，有一些感想，就是最懷念2月、3月時處理白牌車司機案，正副指揮官、中央防疫醫師一起來彰化幫忙疫調，大家一起忙到很晚，也到醫院去了解監測流程有無問題。

對於總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌昨天都出聲力挺陳時中，葉彥伯說，防疫需要一條心，「我們也很自豪，台灣在國際上，防疫真的做很好」，他個人也是百分之百「挺我們的阿中部長」。

葉彥伯說，處理白牌車司機案時，曾接到陳時中電話，詢問需要什麼協助，他告知需要的內容後，陳時中立刻找健保署、警政署調監測資料，加上縣府衛生局同仁努力，很快掌握感染線索，「在中央與地方一條心幫忙下，我們守住這件疫情」，這是他最難忘回憶。

葉彥伯哽咽地說，這次事件，看到諸多紛擾與報導，他每次都想到「2月、3月防疫那美好上下一條心的感覺」，也希望國人不要忘記這段回憶，讓紛擾趕快過去，「讓我們專心做防疫」。

彰化縣長王惠美表示，她很不捨，葉彥伯是非常好的專業幕僚，她力挺葉彥伯的專業，「我想，中央地方一條心，我們一起努力」，彰化加油、台灣加油。

中央社報導，雖然葉彥伯今天明顯釋出善意，也表示「百分之百挺阿中部長」，但民進黨彰化縣黨部在葉彥伯記者會後仍發出聲明，公開要求葉彥伯停職接受調查，以便釐清事實真相。

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