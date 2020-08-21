台灣資安布局民間不缺席　訊苗科技推加密通訊　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情促升遠端辦公需求，全球層出不窮的駭客威脅更凸顯了資訊安全的重要性。蔡英文政府上任以來已揭櫫強化國家數位能力之決心，民間企業自不會在這場資安防禦大戰中缺席，台灣新創公司訊苗科技即主打加密服務，致力研發各類資安應用。

今年以來，台灣中油、台塑、力成科技等企業，陸續遭到駭客攻擊，政府單位更已成了中國駭客的練兵場。調查局資安工作站19日示警，全國有10個公部門機構與國立大學、4家資訊服務商，成了中國駭客長期攻擊的對象。在各國競逐研發新冠肺炎疫苗之際，相關研究機密更成了駭客下手的目標。

有鑑於此，以加密技術著稱的訊苗科技（InfoBoom），透過「台灣資安自主研發特展」在上週的CYBERSEC 2020台灣資安大會登場，展示Sekret端對端即時加密通訊軟體，致力提供滴水不露的通訊服務。除了總統蔡英文與多位部會首長，義美食品總經理高志明也以訊苗董座身分出席。

此一加密機制以一套「鑰匙與鎖」的概念，確保唯有通訊的兩端可開啟並傳送加密訊息，包括文字、聲音、圖檔、影片等。藉由數位簽章，保障資訊不會遭到竄改、攔截。此外，Sekret-U2F Key金鑰加密認證機制，則提供多一層防護，即便使用者遺失手機相關裝置，在沒有U2F Key的情況下，Sekret也無法啟動，避免遭到盜用並降低機敏資訊外洩疑慮。

iThome引述台灣數位科技與政策協進會理事長的高志明今年稍早說法，指民間企業苦口婆心，不斷呼籲政府正視資安的重要性，對於蔡政府推動成立數位科技發展部會，表示肯定。據悉，數位發展部會將以國家通訊傳播委員會（NCC）為改組主體，研議成立資訊、資安、網路、電信、傳播等機關。