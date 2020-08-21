美國民主黨2020新黨綱繼續承諾履行「台灣關係法」、未提「 一中政策」

美國前副總統拜登，美東時間20日在全代會上正式接受提名，將代表民主黨參加2020總統大選，於11月3日與川普對決。(圖/官方臉書)&nbs... 美國前副總統拜登，美東時間20日在全代會上正式接受提名，將代表民主黨參加2020總統大選，於11月3日與川普對決。(圖/官方臉書)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國民主黨全代會美東時間20日進入重頭戲，前副總統拜登正式接受提名，將代表民主黨參加2020美國總統大選，在11月3日大選中與川普對決。

拜登表示，川普讓美國籠罩在黑暗中，防疫不力造成嚴重人命損失，他當選後將努力對抗疫情，重建美國經濟。

根據外媒報導，民主黨黨代表已通過最新黨綱，相較2016年版本，2020年新版黨綱移除「一中政策」並挺香港自治。

民主黨為期4天的全國代表大會20日邁入最後一天，受疫情影響，今年大會首次透過線上舉辦。根據「紐約時報」（New York Times）報導，民主黨黨代表18日通過最新版黨綱，但目前官方尚未公布通過版本。

根據民主黨黨綱委員會提交黨代表審議的2020版黨綱內容，相較2016年版本，涉及台灣部分刪除原有的「恪守一中政策」，但仍保留承諾遵守「台灣關係法」，並支持兩岸議題以符合台灣人民期望及最大利益的和平解決方案處理。

我外交部20日發布新聞稿表示，目前正在美國威斯康辛州密爾瓦基市舉行的美國「2020民主黨全國代表大會」（2020 Democratic National Convention）在美東時間8月18日通過民主黨黨綱，在涉及亞太區域部分提及台灣，重申民主黨承諾履行《台灣關係法》，並將持續支持符合台灣人民期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。對於美國民主黨在黨綱中再次明確表達堅定支持台灣，外交部表示歡迎與感謝。

外交部指出，我國與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，這次民主黨四年一度的全國代表大會因受武漢肺炎疫情影響，首次以線上形式舉行。民主黨再度在通過黨綱時列入友我文字，充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視，也彰顯民主黨各方人士長期對我國的深厚友誼，極具正面意義。外交部未來將持續與美國民主、共和兩黨密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。

中央社報導，2020年版黨綱指出，民主黨相信中國挑戰不只侷限在軍事方面，故將阻止並回應北京侵略行徑，並重申堅持航行自由，及抵抗中國軍隊在南海的威嚇脅迫行徑。

除此之外，民主黨2016年黨綱只概略承諾促進對人權的尊重，包括藏人人權。但2020年送審版本花一整個段落，關切中國對香港自治與新疆維吾爾族的壓迫，並承諾將充分履行「香港人權與民主法」，制裁損害香港自治的官員、金融機構、企業與個人，也將信守「維吾爾人權政策法」。

針對民主黨整體對中政策，2020年版黨綱指出，民主黨對中國的作法將以美國國家與盟友利益為指引，並會以清楚、強硬及一致的方式，抵抗引發經濟、安全及人權深度關切的中國政府行為。

2020年版黨綱也強調，將保護美國勞工，免於受到中國政府不公平貿易行為影響，包括操縱貨幣、竊取智慧財產權等。

不過，2020年版黨綱表示，民主黨對中政策不會訴諸不利己的單方面關稅戰，或是讓自身陷入新冷戰的陷阱，「這些錯誤只會放大中國重要性、過度軍事化美國政策，並傷害美國勞工」。