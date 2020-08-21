震撼！台灣時尚健身大戲《猛男地獄》跨界打造　探人生加減法台北親子劇場10月登場

由溫貞菱(前排左)及黃健瑋(前右)主演的《猛男地獄》將於10月23至25日台北親子劇場登場(圖/猛男地獄) 由溫貞菱(前排左)及黃健瑋(前右)主演的《猛男地獄》將於10月23至25日台北親子劇場登場(圖/猛男地獄)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣藝術家眼球先生和健身工廠合作，綠光劇團團長羅北安共同編導，由黃健瑋、溫貞菱及健身教練領銜主演《猛男地獄》，探討人生中的加減法，將於10月23至25日台北親子劇場登場。

眼球愛地球劇團舞台劇《猛男地獄》由黃健瑋、溫貞菱領銜主演，編導及視覺美術由風格獨特的眼球先生打造，加上六位健身工廠的猛男健身教練更為震撼！

「每個人一生至少要重新認識自己一次」－《猛男地獄》



《猛男地獄》劇照(圖/猛男地獄)

此次演出藉由時下最火的運動傳達「勇敢追夢，莫忘初衷」，並透過人在生活中追求嚮往的各種外在，因而與內在衝突的各種際遇衝突，強調「做自己，比變成別人需要更大的勇氣」，所以每個人一生至少要重新認識自己一次，並有改變自己的勇氣。

性格男星黃健瑋的角色，本來是由已故男星吳朋奉飾演，眼球先生透露，在奉驟逝後，一度到靈堂心裡默念「希望他幫我找到適合演出的人」，之後在短時間內找到黃健瑋，他更與南管大師王心心學習唱腔演出，編導也因為他的加入調整劇本。

黃健瑋透露，在與王心心碰面學習的那一刻，本來擔心自己無法將南管表現最好，卻被老師的聲音「震撼」，因而本來的擔心也很自然的被解掉了，現在自己也很期待可以在演出中把學習的展現給大家。

該戲女主角溫貞菱飾演一名對自己外表始終無法滿足的女人，因而不斷整形，其實是缺乏勇氣面對內在的表現。



後排左起：眼球先生，溫貞菱，黃健瑋，羅北安(圖/猛男地獄)

羅北安表示，眼球先生是個跨界的人，同時也是造型師、繪本作家等，這次擔任編導演，他的幾齣戲跟他本人就是極具視覺特色的人，視覺一直是我們（劇場）欠缺的，對眼球先生來說，視覺很重要，從舞台、服裝到整體氛圍，加上六個「猛男」演出，十分吸睛！

羅北安認為，台灣需要有獨特性的作者，自己在劇場界40年還沒看過像眼球先生這麼跨界的人，這次合作也是自己主動提出要求，他對眼球先生說，「你是個有趣的人我想要跟你合作」，而跟眼球先生合作也會出現自己都意想不到的事。

羅北安形容本戲，「你是誰，你要怎麼成為未來的你？」人常說我只想做自己，但連自己都搞不清楚是誰時，要怎麼做自己？當我們每次經歷某件事時，都有加有減，本戲在探討人生的加減法。

羅北安透露，跟這些猛男合作，他們不只有視覺上優勢，之前讀本彩排時，6位健身教練能夠第一次就讀得很好，也可以跟得上專業演員，未來將加諸更多責任到這些「地獄猛男」身上，而之所以稱呼他們為猛男，是因為他們是從地獄活著出來的。

眼球先生在2002在成立「眼球愛地球」品牌，並以眼球先生獨特的形象與鮮明的創作風格，活躍於各個不同領域。他同時具有藝人造型師、品牌設計師、唱片歌手、專欄作家、導演等多重身份。這次他更挑戰自己，不僅自己擔任編劇、導演、舞台及服裝設計，也上台當演員。