為台灣農民尋找合作廠商 雲林縣長參訪義美斗六廠

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雲林縣長張麗善20日率領團隊前往義美斗六廠參訪，該廠是該公司第三座自動化工廠，負責牛奶、豆奶、及茶飲等產品生產，並在地取材，可望帶動雲林縣農牧產業鏈的發展，提高就業機會，帶動休閒觀光發展。雲林縣長張麗善表示，雲林縣是農業大縣，希望可以協助農民找到合作廠商，進行農產品的契作。

義美總經理高志明長期關注與支持台灣農業，他表示，農產品不加值的話，農民的收入就永遠不會提高。為此，他希望，雲林斗六工廠可以與在地連結，並充分運用所有的原物料達到Zero Waste(零廢棄)，如雞蛋。

義美食品一直秉持「真誠實在」的經營理念，堅持「食安、農安、環安」的生產原則，於2016年投資逾15億元打造雲林斗六廠，一間用冷凍．冷鏈生產系統的自動化工廠，並負責生產產品項目涵蓋牛奶、豆奶相關產品、茶飲料。另外，斗六廠房面積5445坪，地下一層、地上四層，總建築面積共8037坪，在建造時保留地上原有綠樹，引進「活性污泥處理系統」，讓處理後的污泥能再利用成為有機肥料灌溉園地植栽。

雲林縣長張麗善(左二)率領團隊至義美斗六廠參訪。(照片來源：台灣英文新聞)

義美總經理高志明(中)、雲林縣長張麗善(右一)。(照片來源：台灣英文新聞)

雲林縣長張麗善訪義美斗六廠。(照片來源：台灣英文新聞)

雲林縣長張麗善率領團隊參訪義美斗六廠。(照片來源：台灣英文新聞)

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