台灣新科技結合培力 移民署FUN人工智能創意營隊

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「中華民國優質家庭教育發展促進會」是臺中市大雅區新住民社區服務據點，在今（109）年暑假與「教育部青年發展署」合作辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，讓暑期工讀青年在暑假期間籌辦「人工智能創意營隊」，藉由自走車、空拍機等程式語言，來教導新住民子女們認識計算機概論的簡單架構，孩子們可以自行設定自走車並進行團隊競賽。

而近年來智能家電逐漸興起，家中電器用品舉凡常見的電視、掃地機器人、電燈、音響、體重計等都結合無線網路控制功能，透過網路可以將產品訊息與手機做結合，創意營隊也在課程中教授這種新科技，培養孩子對於新時代科技的興趣。

參加「人工智能創意營隊」的新二代子女，母親國籍以中國、越南、印尼為主，主辦單位特別邀請移民署臺中市第一服務站於8月20日舉辦法令宣導，由服務站同仁介紹新住民二代培力計畫，以及新住民及其子女培力及獎助學金、鼓勵新二代可將在營隊中學到的科技知識推廣延伸，參與築夢計畫及海外培力計畫，運用新住民母國語言的優勢加上人工智能創意，發揮想像力，創造更多不一樣的成果。

移民署臺中市第一服務站站主任周佑仁表示，感謝「中華民國優質家庭教育發展促進會」長期來不遺餘力的照顧及培力新住民子女，從最早的太鼓、街舞到品格教育，如今延伸至科技知識，期待這些新二代子女們，能夠結合自身的優勢，培養開創未來的勇氣與能量，不久的將來，人工智慧、雲端科技即將成為科技的新趨勢，而新住民二代，具有多國語言能力優勢，也將成為充滿競爭力的優秀人才。