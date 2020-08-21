印度撤僑飛機大雨中降落釀空難 26名協助救難居民確診武漢肺炎

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）一架由印度快運航空執飛的撤僑班機，8月7日自杜拜載運184名滯留波斯灣的印度國人返回孟買，在降落時衝出跑道墜落山谷，造成19人死亡。之後1名罹難者確認感染武漢肺炎，導致協助當天空難救援工作的26名當地居民確診。

《中央社》報導，印度航空旗下的聯航「印度快運航空」（Air India Express）的波音737飛機自中東杜拜，搭載當地因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，COVID-19）而受困、滯留波斯灣地區的的印度國人返回印度。

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在降落卡里克特市附近機場時，因大雨不慎衝出跑道墜落10公尺深山谷，導致19人死亡，171人輕重傷。

其中一名罹難者在新型冠狀病毒肺炎肺炎的核酸檢測呈現陽性，印度當地衛生部門要求救難人員、乘客以及當天協助空難救援的居民皆進行隔離及檢測。

報導指出，目前有26名居民在核酸檢測中呈現陽性，已經接受隔離治療。

該架撤僑班機在大雨中降落印度西南方喀拉拉邦（Kerala）卡利克特國際機場（Calicut International Airport）時，衝出跑道，墜落山谷後斷成2截，根據生還者表示，飛機在降落過程中強烈震動。

喀拉拉省近日因季風導致連日大雨，印度氣象局此前曾針對該地發佈紅色警戒。

截至8月21日，印度累計武漢肺炎確診病例2百83萬6,925人，死亡人數5萬3千人。