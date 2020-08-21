【美墨圍牆】前策士班農涉募款詐欺被捕　美國總統川普稱：一無所知

班農曾是川普競選期間的重要操盤手，也是川普入主白宮後的首席策士。此為其2018年檔案照 (美聯社) 班農曾是川普競選期間的重要操盤手，也是川普入主白宮後的首席策士。此為其2018年檔案照 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）曾任美國總統川普首席策士的班農被控涉嫌網路募款詐欺，當地時間20日遭到逮捕。對此，川普表示，許久未與班農往來，對網路募款一事一無所知，也不認同私人籌資興建美墨邊境圍牆。

紐約南區聯邦檢察官辦公室指控，班農（Steve Bannon）等4人以「我們來築牆」（We Build the Wall）為名發動網路募款，籌得超過2500萬美元，但款項到手後並未投入美墨邊境築牆工程，被告涉嫌中飽私囊。班農20日天上午遭到逮捕，稍後在紐約出庭。



圖為班農(中) 20日離開紐約聯邦法院的情形 (美聯社)

川普被媒體問及此事時表示，已經許久沒有與巴農打交道，對這項計畫一無所知，認為這項計畫只是在作秀，也認為私人募款興建圍牆「並不合適」。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也發布聲明表示，川普並未參與這項籌資計畫，也認為圍牆興建必須由政府進行，因為這項計畫相當龐大且複雜，無法由私人承擔。

川普政府已經興建超過300英哩邊界圍牆，今年(2020) 年底前將完成近500英哩，美國南部邊境將比以往更為安全。

麥肯內尼表示，大選後與川普上任初期，川普就不再與班農有過接觸，川普也認識參與這項計畫的人。

班農曾是川普競選期間的重要操盤手，也是川普入主白宮後的首席策士，被認為是川普陣營裡最突出的經濟民族主義者，一貫主張對中國採取強硬的經濟立場。華盛頓郵報曾報導，班農2017年8月離職後，仍固定和川普保持聯繫。