生煎包再見！台北70年老店永康街高記將被斷水斷電　違反營建法規恐於8月底熄燈

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台北永康街高記因違反營建規章，接獲北市都發局發函稱，店面2、3樓為住宅區不得商用，若不整改就必須停止營運，並預告將罰款且斷水斷電。

已有70年歷史的高記總店是永康街上出現的第一家上海點心店，以生煎包、重酥蟹殼黃與油豆腐細粉等上海傳統點心聞名，不只吸引許多國外觀光客朝聖，原創人高四妹先生更曾被邀請至總統府現場製作，招待官員與外賓，現因違反營建規定，即將走入歷史令人不剩唏噓。

綜合媒體報導，永康街高記20日接獲北市府都發局來函，店面2、3樓為住宅區，依規定不得商用，若不整改就必須停止營運，自去年(2019)起已開始罰款，今年8月20日又接獲來函，再度開罰24萬元，並且預告將於2週後會再罰款30萬元，並且勒令斷水斷電。

中央社引述台北市建築管理工程處，永康街「高記」餐廳在民國107年10月間，經公安聯合檢查，發現餐廳整棟建築物原核准用途－1樓應為店舖，2、3樓為集合住宅，但業者把1樓至3樓變更為餐廳，營業面積達656.11平方公尺，業者須申請變更使用執照，才符合建築法規。

建管處指出，業者要申請變更使用執照，須增設停車位、設置無障礙設施及消防安全設備，但業者可能考量成本過高，至今仍未改善，且已開罰業者7次，罰鍰達新台幣78萬元。已發公文要求業者在8月底把餐廳回復成原核准用途，並非要封閉大樓，若業者仍未改善，會依違反建築法罰30萬元，並斷水斷電。

業者告訴中央社，房東也沒有整改意願，原本若房東有意整改也願意配合，但目前沒下文，因此可能最快月底熄燈。至於已經付訂的民眾，高記會再行電話通知，如果有訂桌菜的也願意退費。而公司很多都是10年以上的資深員工，最後溝通沒有共識，「並不是不願意經營，但執法很硬」，因此只能無奈接受。

聯合報導，店內的郭協理說，高記連一碗白飯都會開發票、誠實繳稅，但是現在卻即將被停水停電，一百多位的員工生計勢必也會受到影響，讓人感覺「政府不食人間煙火」。除了無奈之外，現在也會逐一向已訂位的顧客以電話取消並說明致歉。

高記全盛時期在台灣有4間店，包括永康總店、復興店、中山店及松菸誠品小團圓店，上海有3間分店，但都已陸續歇業，今年更因疫情收掉兩間店，永康總店最快預計於8月底結束營業。業者表示，未來雖有重新營運籌劃，仍要視疫情狀況而定，目前尚未定案。