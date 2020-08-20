乳癌年輕化　50歲以下個案超過3成　北台灣下半年乳癌篩檢活動即將開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在台灣每10位女性就有1人罹患乳癌，且乳癌發生率也有「年輕化」的趨勢，在這醫學發達的年代，台灣乳癌發病率和死亡率仍逐年增加。為了讓女性提高警覺，國際扶輪3523地區首位女總監阮虔芷帶領3523地區74個扶輪社一起挺身而出，呼籲女性朋友「及早預防、及早發現與治療」。

台灣女性乳癌死亡率為全國十大死因第四名，在各界努力進行防治宣傳下，全民對乳癌已有更進一步的認識，但台灣乳癌發病率和死亡率仍逐年增加，更朝向「年輕化」的趨勢。根據官方統計，台灣罹患乳癌年齡約為55歲，但50歲以下個案約佔了33%。

台灣癌症臨床研究發展基金會董事長陳博明博士表示，乳癌並不可怕，因為乳癌早期治癒率相當高，只要對它有正確的認識，加強日常生活保健，並及早篩檢，做到早期發現、早期治療，便能有效降低乳癌對生命的威脅。

國際扶輪3523地區此次與美商雅斯蘭黛集團合作，共同宣導「團結你我，終結乳癌」，並在綠光劇團表演學堂劉長灝大師的精心編導下，於8月26、27日晚上在台北市政府親子廣場舉辦兩場「年輪交錯的黃金歲月」戲劇演出，兩場演出門票收入扣除演出費用後，將捐贈給台灣癌症臨床研究發展基金會。

另外，國際扶輪3523地區與台灣癌症臨床研究發展基金會將於10月至12月舉辦多場乳癌防治講座和婦癌篩檢活動。希望透過篩檢，可以讓民眾提高自我警覺性，讓癌症可以及早發現、及早治療。