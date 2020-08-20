中國情報船出現外海 軍事迷指無人機升空監控

中國情報船最近出現在花蓮外海，疑似蒐集中科院飛彈試射參數。台東縣太麻里民說，昨、今天有看到小台的飛機不斷起降。軍事迷從外觀研判是「銳鳶無人機」升空監控。

軍方人士今天上午指出，中國情報船最近出現在花蓮外海，前幾天距離台灣比較近，但保持在24海浬外，19日則距離更遠，今天已退離可監控範圍。

軍方人士表示，這幾天中科院試射火砲，從屏東九鵬基地朝宜蘭、花蓮間海域射擊，研判中國情報船接近蒐集飛彈參數，但因在領海基線24海浬外，無權驅離只能監控。

綜合專家研判，中科院有可能試射的飛彈包括雄三飛彈、天弓三型飛彈，以及傳聞中射程達1200公里的雲峰中程飛彈。

台東縣太麻里訓練基地附近林姓村民今天說，昨天就看到有小台的飛機不斷起降，今天早上聽到嗡嗡聲響，又看到飛機在空中飛行。

軍事迷從外觀研判是中科院研製「銳鳶無人機」，昨天及今天「銳鳶無人機」頻頻在台東縣太麻里訓練基地起飛，且多次在東部海域盤旋監控。

有關於中國情報船出現花蓮外海和「銳鳶無人機」盤旋東部海域上空一事，國防部發言人史順文今天接受中央社記者電話訪問時僅表示，「這些狀況都有在掌握中」。

「銳鳶無人機」翼展長度8.6公尺，機身全長5.3公尺，機身高度1.6公尺，酬載重量55公斤，升限4000公尺，最大滯空時間可達12小時，最大空速為時速180公里。

「銳鳶無人機」為國家中山科學研究院自主研發，民國106年9月從陸軍航特部戰術偵蒐大隊正式移編海軍艦隊指揮部，銳鳶現由海軍艦指部隊負責戰備任務、保修等事宜。

海軍去年1月曾首度對外公布銳鳶在東部外海偵搜到中國人民解放軍海軍的電子偵察艦北極星號（舷號AGI-851）的空拍照，據統計，從107年經系統整合，由銳鳶系統鏈結海偵部隊及水面艦船等預警機制，截至去年1月，偵獲目標計軍艦、商船等730艘次。