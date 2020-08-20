北台灣基隆蝙蝠驗出麗沙病毒 防檢局籲勿接觸野生動物

又從蝙蝠驗出麗莎病毒，農委會防檢局今天表示，家畜衛生試驗所在民眾於基隆市拾獲的一隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒，由於麗莎病毒有人畜共通風險，籲民眾勿接觸野生動物。

防檢局今天發布新聞稿指出，農委會家畜衛生試驗所在14日接獲基隆市動物保護防疫所送檢檢體，檢體為民眾在基隆市暖暖區碇內抽水站附近拾獲的一隻東亞家蝠，檢體檢出台灣蝙蝠麗沙病毒。

防檢局說，麗沙病毒不是法定動物傳染病，但有人畜共通風險，目前沒有人類感染案例，也已通報疾病管制署、林務局、蝙蝠保育團體及動物防疫機關共同宣導防範，並加強發現地點蝙蝠採樣及疫情調查，呼籲民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。

防檢局指出，麗沙病毒共有16種基因型，狂犬病病毒rabies virus（RABV）為第一基因型麗沙病毒，依據畜衛所檢驗報告顯示，這次檢出的麗沙病毒與國內曾於民國105年至107年間分別在台南市、雲林縣及宜蘭縣東亞家蝠檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似，經核蛋白基因序列及核蛋白胺基酸比對結果，顯示這次病例所檢出的病毒屬台灣蝙蝠麗沙病毒。

防檢局說明，國內在105年至107年間從3隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒，也於106年6月在新北市拾獲的絨山蝠檢出一新型麗沙病毒，迄今已累計檢出5例蝙蝠麗沙病毒案例。

由於蝙蝠可作為麗沙病毒的自然宿主，防檢局提醒民眾，無論在何處見到衰弱或死亡蝙蝠，都不該自行接觸，應通報當地動物防疫機關或蝙蝠保育團體協助安排救傷或採樣送檢，如遭蝙蝠抓咬傷時，也應立刻就醫評估施打人用疫苗等必要處置。

防檢局也說，這次案例病毒雖非屬狂犬病病毒，但家中寵物施打狂犬病疫苗仍可以產生交叉保護效果，呼籲民眾務必遵守「二不一要」原則，包含不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物注射狂犬病疫苗。