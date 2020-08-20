3成子癲前症孕婦難揪出　台北長庚聯合亞洲6國提升篩檢率

孕婦在11到13週施行第一孕期唐氏症篩檢的同時，可以一起接受子癲前症的篩檢。 孕婦在11到13週施行第一孕期唐氏症篩檢的同時，可以一起接受子癲前症的篩檢。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）子癲前症為孕婦常見的嚴重併發症，也是導致母親及胎兒死亡的主因之一，由於目前使用的子癲前症風險計算軟體，都是根據歐洲族群為主的資料庫，僅能找到70%子癲前症孕婦。長庚醫院與合作團隊因此正建立亞洲孕婦特有的資料庫，以提升未來子癲前症的篩檢偵測率。

台北長庚紀念醫院婦產科系主任洪泰和醫師表示，子癲前症指的是懷孕20週以後出現高血壓，同時合併蛋白尿或肺積水、上腹痛、肝腎功能異常、血小板低下，嚴重頭痛或視力模糊等症狀。會形成子癲前症，主要是由於胎盤功能不良；而這些症狀通常會在生產後緩解。

對胎兒而言，子癲前症會造成羊水減少、寶寶生長遲緩、胎兒早產，胎盤早期剝離，甚至死產。除此之外，子癲前症的孕婦在往後發生心血管疾病、腎臟疾病，急慢性高血壓，甚至中風的機率也會上升。

子癲前症的高危險群為懷孕曾罹患過子癲前症，或懷孕前就有高血壓、糖尿病、腎臟病、血液免疫疾病。 另外，年齡偏高（高過34歲）、孕前體重過重或肥胖、多胞胎、接受人工生殖技術輔助懷孕，以及家族有子癲前症的孕婦也應該提高警覺。

根據國健署資料，2019年共有28名孕產婦死亡，創下20年來新高，其中因為懷孕導致的高血壓，衍伸的子癲前症/子癲症，佔了產婦死亡很大的原因。

台北長庚紀念醫院產科主任蕭勝文醫師指出，長庚醫院提供第一孕期子癲前症的篩檢服務，內容包含抽血與超音波檢查，在長庚體系的台北、林口、基隆、土城、嘉義與高雄等院區，針對子癲前症高危險的孕婦，從懷孕早期不間斷給予低劑量阿斯匹靈直到36週，可以有效減少85﹪的早期產子癲前症的發生率，進而降低胎兒與孕產婦的死亡率。

由於台灣現況使用的子癲前症篩檢預測模型，多是根據歐洲族群為主的資料庫，偵測率仍可達到七成左右，但為了區分出亞洲與歐美的子癲前症公衛數據，由台北長庚醫院蕭勝文醫師領導的研究團隊與香港中文大學合作，結合中國、印度、日本、新加坡、泰國等其他亞洲國家、11個醫學中心的專家團隊進行研究，於2016年至2018年期間，總共收案4‚023名單胞胎懷孕11-13週的產婦。

結果發現，亞洲孕婦與歐洲孕婦族群相比，平均動脈血壓低了4%，胎盤生長因子更是低了11%，這對於台灣目前使用中的子癲前症篩檢預測模型的偵測率造成影響。為能獲得更精準的子癲前症篩檢偵測率，長庚醫院與合作團隊接下來努力的方向，將是建立亞洲孕婦特有的資料庫。

蕭勝文主任建議，孕婦在11到13週施行第一孕期唐氏症篩檢的同時，可以一起接受子癲前症的篩檢，一旦發現屬於子癲前症高危險群，應於16週前每日服用低劑量的阿斯匹靈並定期追蹤，可大幅減少8成以上發生早產子癲前症的發生率。唯有提早篩檢，超前部署，落實預防，才能降低國人孕產婦死亡率。

此研究成果已發表於2020年8月婦產科權威期刊「婦產科超音波（Ultrasound in Obstetrics and Gynecology）」。