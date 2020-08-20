賴清德：台灣中央與地方不同調釀SARS疫情危機

彰化縣衛生局採檢案凸顯中央、地方不同調問題。副總統賴清德今天說，SARS期間因中央、地方對和平醫院封院問題不同調，才讓防疫有危機，因此以後才改由指揮官統一領導抗疫工作。

賴副總統今天下午出席台灣護理學會的COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）防疫感恩大會致詞時表示，護理人員和每個人的一生息息相關，在不同人生階段給予最溫暖協助與陪伴，不論台南和花蓮大地震、八仙塵爆、SARS或今年的武漢肺炎疫情，護理人員都守護民眾健康，令人感動。

賴副總統說，台灣這次防疫如此成功，除了有總統蔡英文超前部署、防疫五月天傑出表現外，更重要的是全國團結合作才能成就這場防疫工作，全國17萬名護理人員貢獻令他印象深刻，不只疫區包機、後送都有護理人員，登上軍艦郵輪做檢疫也能見到護理人員身影，他們勇敢走進隔離病房，也走入社區衛教、篩檢、防疫追蹤。

話到此處，賴副總統突然話鋒一轉，談起2003年SARS疫情期間的慘痛經驗，當時全台SARS病例數共600多例、有73人死亡，很多死者都是年輕的醫護人員，令人心痛；疫情過去後，政府也負責任進行檢討，在立法、行政共同努力下，希望在SARS過程中找出缺失，以便未來有疫情要改善。

賴副總統說，事後檢討發現，SARS疫情之所以嚴重，關鍵在中央、地方分權不明確，在和平醫院是否封院問題上更是不同調，且不論人力、物資、隔離病房都不足，因此後來才會修法讓疾管局升格疾管署，有更多權力、人力因應可能疫情來臨，並修改傳染病防治法，增設中央流行疫情指揮中心。

賴副總統指出，指揮中心指揮官擁有絕對的權力，必須負責所有防疫工作、發布所有防疫政策，當然也要負起相對責任，透過統一領導解決中央、地方權責不明確的問題。

賴副總統表示，歷經SARS疫情，立法院和行政院合作將前車之鑑作為借鑒並修法，這些作為在這次疫情中也發揮作用，相信武漢肺炎疫情過後，各界的經驗會更豐富，未來更加團結合作，讓守護台灣力量更足夠，再次代表蔡總統感謝各界努力，也向各界說一聲「辛苦了」，但「疫情還沒結束，同志仍需努力」。