菸害對幼童危害甚於成人　台灣國健署：恐提升兒童癌症、大腦和中樞神經系統病變機率

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據研究指出，幼兒長期暴露在二手菸、三手菸的環境中，除會造成或加重幼兒呼吸道疾病外，更與兒童癌症、白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變有顯著關係，也容易造成認知能力缺陷，其危害更甚於成人。國健署提醒家長，給孩子一個無菸的家，是為人父母為人長輩者，應盡的責任。

菸草燃燒產生的菸煙，會釋放出7,000種以上的化學物質，其中約有93種為致癌物質，當中含有至少11種高度致癌化合物，會造成兒童認知能力缺陷、增加哮喘、中耳炎以及血癌的風險，尤其對家中爬行的幼兒威脅最大。可怕的三手菸也很難消除掉，至少半年以上甚至更久都還會殘留在環境中。

國健署於103年開發「無菸的家」立體遊戲書，108年改版「無菸的家」立體遊戲書、教師手冊電子書、拒菸舞影片，並新增有聲電子書(國語、台語、客語、英語、印尼語、越南語及泰國語7種語言版本)及拒菸教學動畫，提供幼兒園師長透過讀本豐富有趣的圖畫、故事、舞蹈與小朋友互動使其了解菸品危害，期由幼兒將無菸觀念帶入家庭。

國健署已將最新改版配送至全國6,700餘所幼兒園使用，部分讀本放置縣市衛生局供幼兒園索取，或由縣市衛生局提供給圖書館供民眾借閱，電子書則可至國健署健康九九網站下載。

此外，今年更與民視之「快樂故事屋」及「安全小寶貝」節目合作，透過故事書導讀、特色狀況劇等寓教於樂方式傳達菸害防制訊息。「快樂故事屋」無菸的家將於8月24日在民視無線台17:00播出，屆時也會上傳國健署「健康99」YouTube頻道。