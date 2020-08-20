台灣行政院文化獎頒獎典禮！布袋戲國寶陳錫煌把戲偶當人注入靈魂　朱宗慶勇敢追夢捐出百萬獎金

台灣行政院文化獎由行政院長蘇貞昌(右1)頒發給得獎者朱宗慶(右2)及陳錫煌(左2)(圖/台灣英文新聞) 台灣行政院文化獎由行政院長蘇貞昌(右1)頒發給得獎者朱宗慶(右2)及陳錫煌(左2)(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第39屆行政院文化獎得主為陳錫煌及朱宗慶，由行政院長蘇貞昌親授獎章，朱宗慶透露獎金100萬將全數捐出，頒獎典禮已於今(20)日松山文創園區舉行。

行政院文化獎由台灣朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶，及布袋戲國寶大師陳錫煌獲頒，他們在表演藝術及傳統藝術領域有傑出表現及卓越貢獻，並力促國際人才交流，提攜後輩不遺餘力實至名歸，今日頒獎典禮上，行政院長蘇貞昌及文化部長李永得皆出席，場面十分盛大熱鬧。

蘇貞昌表示，文化是國家的根，行政院文化獎是國內最高榮譽的文化獎項，頒發給文化各領域的優秀人才，兩位（得獎者）一位是傳統布袋戲全方位藝師、一位是享譽國際的音樂家，都是台灣非常珍貴的無形文化資產。其中，陳錫煌不但能把木偶戲偶變成有靈魂，活生生地演出各種角色，而且他以79歲的高齡還成立陳錫煌的掌中劇團來傳承，只要有人願意學，他就願意教，所以子弟無數，讓台灣傳統布袋戲能傳到各個領域。

蘇貞昌強調，朱宗慶老師的打擊樂不但得到國外維也納最好的學院給予認證學位，而且回國後把打擊樂帶進學校，能夠帶到各界，從最小的小朋友一直教，到社會的人士，以前不懂的人說「最衰，就是打鼓吹鼓吹」，結果朱宗慶老師不但能夠打鼓，而且可以成為打擊樂團，還可以成為教授，當到大學校長。

紀錄片導演楊力州為陳錫煌引言人，他說，14年前和陳師傅因為布袋戲結緣，從以傳承的角度為出發點拍攝，但到後來最吸引他的地方是父子親情關係，而該部紀錄片片名「紅盒子」取自陳師傅不管去哪表演都帶著的紅盒子，裡面供奉戲神田都元帥。

得獎人陳錫煌出生布袋戲世家，父親為亦宛然班主李天祿，陳錫煌的偶戲到外國巡演大受好評，也同時積極推廣布袋戲傳統藝術，秉持「只要想學都教」的心態讓更多年輕人及外國人認識布袋戲。2008年陳錫煌為挽救傳統布袋戲式微與失傳的危機，成立「陳錫煌傳統掌中劇團」。2012年獲頒第2屆國家文化資產保存獎。

得獎者朱宗慶的引言人賴德和開玩笑的表示，「在台灣聽過朱宗慶的人可能比知道貝多芬的還多」，他提及，以前他是大學助教時，朱宗慶是所內學生，朱宗慶在求學期間的認真向學及處事態度讓他印象深刻，以前的朱宗慶很沈默寡言，現在很滔滔不絕，但始終沒有改變的是他腳踏實地築夢。

此外，朱宗慶打擊樂團今日也現身頒獎典禮，集結三代團員演奏向朱宗慶致敬，團員們也紛紛分享在朱老師身上學習到的處事價值，包含「每天與挫折為伍」、「放棄是最簡單的，堅持是最難的」、「做個有溫度的人」等，團員認為，朱老師的身教帶給大家很大的啟發。

朱宗慶透露，50多年前在鄉下學打擊樂被認為是沒有出息的，他因而十分感謝父母相信他放手讓他探索，之後自維也納求學後返台，受林懷民青睞到北藝大教音樂，這也都要感謝他的「貴人」，也就是引言人賴德和。

朱宗慶強調，他做過很多工作，但打擊樂是他從來沒有放棄過的，別人過去如何提拔他，他也會用同樣心情提拔後輩並回饋社會，因此這次獲得的100萬獎金將捐給北藝大音樂系成立講座，希望把台灣的音樂帶出去，也讓台灣聽見國際的音樂。

得獎人朱宗慶，1954年出生於今台中市大雅區，1982年獲奧地利國立維也納音樂院打擊樂演奏家文憑，為華人世界獲得該項文憑之第一人，返國後成立朱宗慶打擊樂團，1993年創辦「TIPC台灣國際打擊樂節」，共計邀請5大洲31個國家、149個打擊樂團及演奏家。曾任國立台北藝術大學校長、國立中正文化中心主任兼交響樂團團長，現任國家表演藝術中心董事長。