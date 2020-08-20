武漢水樂園派對人擠人引爭議 中國官媒：象徵回歸正常生活

外媒轉發中國武漢瑪雅水樂園的泳池派對，在推特上引起網友討論。（圖/截圖自AFP news agency推特貼文） 外媒轉發中國武漢瑪雅水樂園的泳池派對，在推特上引起網友討論。（圖/截圖自AFP news agency推特貼文）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新冠肺炎爆發至今已超過半年，目前許多國家疫情仍然嚴峻，中國湖北省武漢地區作為該病毒的發源處，7月中旬仍於瑪雅海灘水樂園舉辦千人泳池派對，人擠人的派對狂歡畫面立刻引起全球網友議論批評。

從照片中可看到，參加民眾不但擠成一團，無保持社交距離，更沒有戴上口罩，引起外媒與網友撻伐。對此，中國官方媒體新華社回應，入場的3000名民眾經檢查後均證明健康無染病，《中國日報》(China Daily)也於20日以英文進行相關報導，強調武漢已經是一個安全的地區。

武漢在今年1月曾採取極度嚴格的隔離措施，卻在4月時解除隔離，自5月中旬以來，官方更宣稱武漢以及整個湖北省都沒有再出現本土病例。根據該樂園副總經理的敘述，他十分意外此次的活動會有這麼多人響應，並認為這象徵著人們回歸疫情爆發前的正常生活。此外，他也強調，該派對都有遵守相關的防疫規定，像是僅開放總容量一半的人參加，並且測量每位入場民眾的體溫與健康狀況，同時確保樂園設施的消毒與衛生檢查。

《中國日報》的報導也採訪了當時的參加者，嘗試以中國觀點解釋這場爭議。一位帶著4歲小孩的母親就表示，雖然武漢已算是恢復正常，但人們仍對於疫情很關心，也有常常戴口罩與洗手，因此外界不應責備他們在派對狂歡中沒有戴口罩的舉動。

對此，許多外國網友相當震驚，在推特上留言指責中國讓整個世界受罪，也有人肯定中國防疫有成。美國知名媒體人克里斯·海耶斯（Chris Hayes）則發文自嘲，表示武漢都已開始人擠人的搖滾派對，自己卻還在用Zoom開視頻會議。