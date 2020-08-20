「2020愛傳承關懷演唱會」眾星雲集 演唱會規格線上直播 體現防疫不防愛正能量

由新北市政府與台灣優質生命協會共同主辦， 以公益與關懷為號召的「2020愛傳承關懷演唱會」，於8月20 日(四)下午3點至5點在Facebook粉絲專頁「 我的新北市」以直播方式星光閃耀登場。考量疫情， 今年有別於以往辦理大型集會現場演出， 改以網路直播讓愛傳承的地域更無限制外， 更貼心安排與新北市安養機構透過視訊， 帶領長者在機構內與現場連線互動， 感受到最真切的社會關懷與他們專屬的演唱會！

在台灣優質生命協會的號召下，愛傳承以「三代同堂」 概念號召老中青三代藝人共襄盛舉， 許久沒在舞台上曝光的葉璦菱和巫啟賢，為了公益理念重出江湖， 用經典唱腔和歌曲，頓時讓觀眾聽得如癡如醉。 而宅男女神郭書瑤活潑唱跳的帶動下， 更是獲得現場弱勢孩童觀眾的喝采。除此之外， 臺灣最美麗的歐巴桑陳美鳳、臺灣饒舌祖師爺劉福助、歌王翁立友、 謝晶晶等藝人的連番接力下，讓現場響起如雷的掌聲， 更讓人驚喜的，是影后楊貴媚的驚喜現身， 近年來深耕公益事業的她，帶來精彩的演出， 得直播網友熱烈的迴響，留言按讚灌爆臉書留言板。

新北市政府林祐賢秘書長也頒發感謝狀給台灣優質生命協會等主協辦 單位，感謝13年來他們每年號召演藝人員在新北市公益演出， 並且實際深入社福機構參與弱勢族群的關懷扶助， 今年雖然受疫情衝擊，各項大型活動都取消， 但在方芳芳理事長和紀寶如秘書長的努力下， 愛傳承演唱會依舊能以直播的方式讓民眾參與。 新北市除了持續推動社福政策，更加關注弱勢族群的心靈需求， 讓文化平權在新北市落實。

2020愛傳承關懷演唱會除了直播存檔可在「我的新北市」 臉書專頁觀賞外，華視將擇期播映這次精彩的演唱會節目， 歡迎各位持續在臉書觀賞分享，傳播愛的理念。