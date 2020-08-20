台灣證券交易所提醒 ETF清算門檻9/30後恢復

台灣於6月7日進入防疫新生活，金管會並於6月9日提前取消台股限空令，台股則在7月6日突破12,000點，更帶動臺灣ETF市場資產規模突破1.8兆，之前為避免衝擊市場的措施亦陸續解封。

金管會於3、4月疫情嚴峻時，為避免基金因疫情影響導致淨資產價值異常波動，損及基金受益人權益，因此放寬債券型以外之證券投資信託基金、期貨信託基金之清算門檻至9月底。當時陸續有多檔股票型ETF申請下調清算門檻，並有2檔期貨ETF申請9月底前豁免清算門檻。證交所提醒，金管會前述措施即將於9月30日到期，屆時基金淨資產價值未回到原標準之相關ETF，皆可能面臨清算及終止上市之風險。

債券型以外之證券投資信託基金有申請放寬者，9月30日之後，基金淨資產價值最近30個營業日平均值之清算門檻將恢復為原訂金額標準，以股票型ETF為例，清算門檻將由5,000萬元調回1億元。

期貨信託基金方面，豁免清算規範於9月30日到期後，期貨ETF之清算標準將恢復為最近30個營業日之基金平均單位資產價值（NAV）較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%或基金平均淨資產價值低於新臺幣2000萬元。舉例來說，假設某檔期貨ETF募集發行價格為每單位20元，若9月30日後，最近30個營業日之平均NAV於2元以下，發行人即須報金管會核准終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市，尚須約1至1.5個月期間始可完成後續下市清算相關程序，並非達到清算門檻後立刻下市，且基金清算完成後之價值將分配予各投資人。另為協助投資人充分掌握淨資產價值變動情況，證交所自4月24日要求期貨ETF發行人，如其所發行之期貨ETF最近30個營業日之平均NAV較其最初單位淨資產價值累積跌幅達85%（以現行原油正2相關ETF為例，即為平均NAV降至3元以下時），須於發行人官網揭示相關資訊，俾利投資人瞭解基金操作狀況並評估終止上市風險。

證交所表示，ETF清算門檻將於9月30日後恢復，投資人應留意有申請調整或豁免清算標準之ETF基金淨資產價值表現，並可透過公開資訊觀測站（MOPS）、基本市況報導網站（MIS）及發行人網站觀察NAV及清算標準相關變化，避免影響自身權益。