台灣13種陸域物種列保育 9/1起須登記 違者可重罰6萬元

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會今(20)日公告將金鵐、台灣朱雀、岩鷚、黃胸藪眉、白耳畫眉、栗背林鴝、冠羽畫眉等13種本土陸域物種，及國外物種新增72種列入保育類動物名單，新規定自9月1日生效，林務局提醒民眾在11月30日前向飼養所在地之各直轄市、縣市政府辦理登記，如逾期未登記飼養或違反規定繁殖者，處新台幣1-6萬元罰鍰。

林務局表示，今年3月30日由各野生動物類群專家小組參酌族群監測資料、面臨威脅與商業利用壓力後，決議修正調整納入食蛇龜1種瀕臨絕種保育類野生動物，而金鵐、台灣朱雀、岩鷚、黃等13物種因商業利用壓力大，亦予以增列。惟有國內族群現況穩定回升的物種，如大田鷸(大地鷸)、藍胸鶉等6種，則予以刪除。在國外物種部分新增72種，刪除13種保育類動物。

食蛇龜。(翁嘉駿攝/林務局提供)

另「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，公告美洲綠鬣蜥1種，由於該物種原產於中南美洲，因寵物市場需求引進台灣，如今卻因人為棄養，加上該物種在國內無天敵且氣候合適的環境下，已在野外快速建立族群，造成農業損失、破壞道路與河堤等基礎設施，影響生態平衡等危害，因此公告其飼養應登記並不得繁殖及任意釋放。

林務局強調，農委會公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」兩項規定中所列之物種應於公告生效3個月內，即11月30日前，向飼養動物所在地之直轄市、縣市政府辦理登記，始得繼續飼養，並注意除經主管機關同意者外，不得再行繁殖，如逾期未登記飼養或違反規定繁殖者，處新台幣1-6萬元罰鍰，並可沒入飼養的動物。

公告及其附件下載區：林務局自然保育網。

黃胸藪眉。(陳王時攝影 / 林務局提供)

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