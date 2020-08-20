捷克訪團月底來台灣採檢三次　外交部：防疫規格比美、日訪團嚴格

捷克參院議長韋德齊將在8月30日至9月4日率團訪台(照片翻攝自Milos Vystrcil推特) 捷克參院議長韋德齊將在8月30日至9月4日率團訪台(照片翻攝自Milos Vystrcil推特)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）捷克參議長韋德齊將於月底率高達90人的訪團來台，由於全世界現仍面臨新型冠狀病毒（COVID-19）的威脅，訪團屆時來台的防疫措施也備受外界關注，外交部今（20）日表示，我國將針對韋德齊一行採取比日前美、日政要來台更高規格的防疫措施，包括進行三次採檢等。

外交部發言人歐江安今日在例行記者會中表示，韋德齊（Milos Vystrcil）一行90人將在登機前三日內採檢結果呈陰性才能登機，入境當日即採檢一次，在台訪問期間再採檢一次，也就是捷克境內採檢一次、我國內採檢兩次，總共三次。

歐江安接著指出，這是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施，確保訪團在台期間能與國內人士順利進行各項節目，達成訪問效果。韋德齊將於8月30日至9月4日率團訪台。

歐江安表示，外交部已與中央流行疫情指揮中心密切協調，經綜合考量該團人數、停留天數，以及行程的機動性，將對全團三次採檢，「這樣高頻率的採檢已可確保防疫的可靠性，我們再搭配其他相關防疫措施，使全團無需入境隔離即可有效達到防疫目標。」

其他措施包括：全團包機來回排除中轉風險；住宿旅館採取分層、專用及分流的管理；訪團全程戴口罩、每日測量體溫。另外，所有會議及活動的參與人員均將實名登記，訪團成員和其他與會人員也將採動線分流管理。

歐江安表示，「我們相信透過這樣最高規格的防疫措施，能使訪團節目順利進行；外交部已與相關單位詳細規劃各行程，確定後將進一步對外說明。」

外交部日前便表示，韋德齊訪台期間將拜會立法院，並將發表重要演講。此外，訪團成員包括友台布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）、40多位捷克企業領袖、媒體，以及捷克重要大學、研究機構、捷克愛樂等團體等。