培力兒少成功登頂合歡主峰　用挑戰肯定自我

「今年暑假我們一起登百岳！」 這是天主教善牧基金會兒少安置家園社工和孩子們的約定。 六成以上善牧家園的孩子曾經歷過家暴、受虐、性侵…等不堪處境， 痛苦的經歷逐漸吞噬了他們的自我認同與對未來的期待， 為了讓孩子們能藉由挑戰登頂的成功經驗，重新看待自我價值， 找回幫助自己對抗逆境，積極、正向建構未來的「復原力」。

善牧基金會表示，社工們半年前即著手規劃「從心初走-合歡群峰」 兒少培力計畫，並得到台中市社會局的支持，20名從6歲到18歲 的孩子經過長達4個多月的事前籌備與體能訓練，昨(18)、今( 19)兩日與10多名社工以及志工，一行30多人翻山越嶺， 終於合力征服了合歡主峰、東峰、石門山和北峰， 體驗到登頂的雀躍也感受到大自然的壯麗， 期待留下美好回憶的同時， 這段期間點滴的收穫也能讓孩子們生起更多面對未來的勇氣與信心。

這項活動源自於善牧基金會兒少安置家園廖安琪主任去年冬天帶自己 的孩子爬合歡群峰的經驗，至高點的壯闊景色讓她想起， 母親從小帶著她到處去爬山，那種既疲累又歡呼的經驗， 造就自己充滿好奇心、勇於挑戰及不輕易放棄的性格， 因此希望也能給家園孩子這樣的登頂經驗。

她回憶半年前的情況：「 有了登頂想法後，社工帶著家園孩子開會討論， 看見紀錄影片中的山間吊橋、崩壁、陡坡還有夜晚的燦爛星空， 孩子們睜大眼睛，臉上好奇藏不住。」因為對許多家園孩子來說， 親近山林是從未有過的經驗。因此當善牧社工們詢問參與意願時， 孩子們充滿期待的說：「要！」十分感謝台中市大屯扶輪社、 豐原北區扶輪社、喜舖（CiPU）、艾絲壓力褲、Footer除 臭襪、I select工作團隊、Ivy Chao、芃芃森林幼兒園的員工家長及親友等愛心社團、 企業及個人提供經費及登山裝備的支持，也感謝「山、水與浪人」的 嚮導，讓這個兒少培力計畫的任務能夠順利成行。

在善牧基金會兒少安置家園中，社工員、生輔員們不僅365天照顧 孩子們的食衣住行，提供就學、醫療、心理輔導、生活教育… 等服務外，也帶著服務兒少在冒險任務中， 培養興趣及挑戰生活新鮮事，因此繼去年帶孩子們挑戰溯溪， 今年再度帶著家園孩子們探索大自然。 過程中社工透過給予任務的方式，培力孩子們解決問題、 溝通協調以及團隊合作的能力。為了完成登百岳的任務， 孩子們行前必須展開為期4個多月的體能訓練， 特別的是這次善牧社工們放手讓孩子規劃培訓行程，「 記得第一次請孩子規劃路程，驗收時我們蠻挫折， 因為孩子不知道如何找資料，各小組沒有任何想法， 餐點也沒有著落…。」深入了解後，社工們理出線頭， 在家園裡規劃「兒少培力室」，教導孩子們上網找準備資料和登山知 識，再分組討論體能訓練地點、交通及伙食規劃等，落實「帶著做、 伴著做、跟著做」的歷程。

這支登頂隊成員中，年紀最小的呈呈才六歲，在體能訓練爬知高圳步 道時，曾因路途長而鬧脾氣，當時在社工的安撫及同伴鼓勵下， 他一把鼻涕、一把眼淚的完成任務，事後問他是否還要繼續參加時， 他哭紅著臉說：「要！」另外，讓安琪主任很訝異的是：「 遇到這樣的情況難免會脫隊，但大家都願意停下來，為他加油打氣。 」而個頭嬌小、腳程較慢的呈呈，初訓時總落在隊伍後段，後來體力 漸長，還會指著路途上的鳥兒蝴蝶跟大家分享他的探索驚喜。

還有一位在家園較內向安靜的女孩小玉， 開訓後便勤跑培力室做導覽簡報，並在體訓中化身小嚮導，瞻前顧後 地關心成員的狀況並提供協助：「有車！大家注意靠邊點喔！」 安琪主任分享：「平日較封閉的家園生活， 可能讓她沒有發揮責任感的空間，但透過一次次的出遊， 除了帶出她的溫柔細心外，也因為事前勤做功課且肩負重任，孩子為 了想成為大家得力的導遊，她努力的練習與情緒相處。」

「要讓孩子學會自立生活，得懂得同理心和付出。」在訓練過程中， 每次善牧社工都會發八張貼紙給成員， 孩子可以貼在想感謝的人身上，值得一提的是， 有位六歲的小妹妹容容，每次出發時會主動跟社工要求多扛幾瓶水， 問她：「不覺得重嗎？」她回答：「有人口渴我可以給他呀！」 小小年紀就展現分享的熱情，每每在大家休息時， 看到她穿梭在隊伍中：「我這裡有水可以給你！」 讓社工們覺得既感動又可愛。

安琪主任說：「從登頂前的集訓，我們就希望孩子看見自己是有能力 的，而且還可以幫助別人。」要帶整個家園的孩子們一起登百岳， 對社工們是前所未有的挑戰，她進一步分享；「 這次任務不是個人可以完成的， 而是需要各界的資源注入及團隊合作的默契， 孩子和工作人員都從中得到學習和肯定。」孩子和社工是夥伴關係， 而且有些體能佳的孩子甚至扮演為工作人員加油打氣的角色。 因為登百岳不像平常在家園那般熟悉，有許多不可控因子， 必須要團隊合群才能克服。

秉持著「一個人的價值高於全世界」的理念， 善牧基金會透過替代性家庭功能的安置服務， 給予家創兒生活照顧及心靈陪伴等專業細緻的服務， 從復原力的觀點，正向看待孩子的能力並給予肯定。 依照各階段兒少的整體發展需求，運用增權和復原力的策略， 落實於家園生活及陪伴關係中。尤其在兒少的自立能力培力上， 運用活潑的生活式體驗行動，發展兒少的獨立和問題解決能力， 並延伸與外界的連結，透過規劃小旅行、職場體驗， 搭配家園生活等方式，建立安置兒少們對未來的自信。