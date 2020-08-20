超振奮！台灣聯發科攜手英Inmarsat完成全球首次5G衛星資料傳輸　望卡位 6G

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣聯發科5G技術大突破，昨（19日）夜宣布與國際航海衛星通訊公司 (Inmarsat) 合作，已完成全球首次 5G 物聯網高軌衛星資料傳輸測試。

總部位於英國倫敦的國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）是全球行動衛星通訊第一把交椅，由聯合國最早指定的海上急難救助通訊系統的組織改組而成，擁有的衛星系統已覆蓋全地球地表面積。

聯發科指出，這次技術成功地在義大利北部連線到位於赤道上方 3.5 萬公里處Inmarsat 的「Alphasat L 波段衛星」，並成功在富奇諾太空中心收到回訊。該技術順利克服高軌衛星的傳輸訊號弱與延遲，並精準掌握傳輸時間，可有效補足地面基地台覆蓋的限制，徹底發揮 5G 萬物互聯的特性。此創舉將可望納入 5G 國際標準組織 3GPP R17 的標準之中，協助全球 5G 時代新技術標準化工作。

聯發科表示，這次成果將會提交至 5G 國際標準組織 3GPP 的 Rel-17 非地面網路（NTN）國際標準化工作中，推動 5G 標準體系的完善以支持更多應用場景和新型業務的發展。非地面網路是指運用衛星等非地面方式傳輸訊息，最常應用在基地台網路難以覆蓋、人跡罕至的大洋、沙漠、深山、極地等區域。

聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示：「聯發科技與國際航海衛星通訊公司的合作，將加速產業在 5G 時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展。聯發科技具有領先的行動通訊技術，是 5G 生態系的關鍵推手，也是 3GPP 標準的重要貢獻者，兩家公司的持續合作將有助於推動物聯網等垂直應用領域的 5G 創新。」

媒體先前報導，聯發科早已領先南韓三星，超前部署開始6G研究，並在諾基亞老家芬蘭研發中心展開了相關工作，計劃是2030年商用化，不過目前所有6G研發單位還都是處於起步階段，還沒有明確的標準。

Technews報導，這次於衛星上成功進行的資料傳輸，奠定聯發科在 5G 物聯網衛星通訊技術的領先地位，目前輿論對此相當看好，認為聯發科的技術將有望卡位 6G。