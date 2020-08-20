歐盟壓力奏效 白俄示威政府退讓

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）隨著政府開始退讓，白俄羅斯的抗議活動持續下去，在昨(19)日晚間，大批抗議者聚集在首都明斯克的街頭，以行動對抗總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 要警察「淨空街道」的命令。

盧卡申科先前宣稱，這些示威抗議是由「外國勢力」所策劃並資助，並以此為其鎮壓的命令辯護，表示國民已經厭倦於首都秩序的惡化，他的所做所為是為了協助人民奪回和平與安靜的日子。在國家軍警的強力執法下，已經有至少兩人喪生，超過百人被捕。

不過在國際壓力之下，白俄當局不但已經釋放了大部分被捕的示威者，在部分區域，儘管示威者在聚集的警力前高喊口號，警方也沒有任何作為，在另一些抗爭更為激烈的地區，警察則仍與抗議民眾有零星衝突，像是明斯克拖拉機廠的群眾就遭到驅散。

歐盟針對白俄問題緊急召開了會議，最後決定拒絕承認9日盧卡申科勝選連任的效力，並對相關政府官員祭出經濟制裁，不過在作出實質應對政策的同時，歐盟也小心翼翼，擔心一旦操之過急，會讓白俄步上鄰居烏克蘭的後路，不但受到俄國的武裝干預，還陷入內戰的泥淖中。

歐盟工業專員布雷頓(Thierry Breton)指出，白俄並不是歐盟，這個國家與親西方的烏克蘭不同，與俄國有強烈的連結，且也許多民眾親俄，德國總理梅克爾(Angela Merkel)也呼應表示，白俄必須免於受到外界干涉，在國內的協商中走出自己的路。

不過歐盟中仍有部分聲音認為，如果俄國持續步步進逼，歐盟就必須採取更為強硬的回應，這種想法在離俄國較近的東歐成員國中尤其明顯。