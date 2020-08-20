【台灣2016美濃地震】台南維冠大樓受災戶求償50億元　建商等人遭認定偷工減料、一審判賠4.5億

台南市維冠金龍大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，災戶提出侵權損害求償，台南地院認定建商林明輝等人偷工減料，20日判賠共4億5... 台南市維冠金龍大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡，災戶提出侵權損害求償，台南地院認定建商林明輝等人偷工減料，20日判賠共4億5000餘萬元。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市維冠金龍大樓2016年2月小年夜因強震倒塌，釀115人死亡、104人輕重傷。受災戶提出侵權損害求償，台南地院認定建商林明輝等人偷工減料，應負賠償責任，今天共判賠4億5000餘萬元，全案可上訴。

《自由》報導，維冠大樓的罹難者家屬及受災戶，共有154人透過消基會提起團體訴訟，台南地院今年宣判5人賠償7億多元定讞，128人提出刑事附帶民事賠償，律師團在今年向林明輝等6人及大合公司求償50多億元，今年3月辯論終結，今天宣判被告要賠償4.5億。

報導指出，律師團主張，因為被告7人的名下都沒有財產，雖然與求償金額有落差，但這也是一紙判決書，未來會不會上訴還會考慮。

被害者潘小姐說，也只能接受。潘小姐表示，無論颳風下雨，每一庭都到庭旁聽，在地震時先生、婆婆、小兒子與媳婦及腹中9月大的兒子都往生了，每次地震都很害怕，未來會繼續堅強下去。

中央社報導，台南維冠大樓這起侵權損害求償訴訟，原告是災戶及家屬128人，被告是維冠公司負責人林明輝、維冠公司設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶及鄭進貴、大合鑽探技術公司負責人胡家禎、技師鄭東旭及大合鑽探技術公司，求償金額是新台幣49億9971萬1314元。

台南地方法院今天(20日) 宣判，原告依消保法第7條第3項規定請求林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司連帶賠償精神慰撫金、房屋損害、裝潢損害（即房屋內財產損害）、扶養費及其他損害（包含車損、攝影器材毀損、勞動能力減損、看護費、醫療費用、不能工作損害及喪葬費），扣除已領取犯罪被害人補償金後，判賠3億5766萬5388元。

此外，原告依消保法第51條規定，得請求林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司連帶給付直接損害金額（即扶養費、家屬罹難精神慰撫金以外部分的損害）1倍懲罰性賠償金，判賠1億106萬9174元。

台南地院認定，林明輝、洪仙汗為偷工減料及增加樓板面積，指示更改繪製配筋詳圖及各樓層結構平面圖，嚴重影響維冠大樓結構安全；鄭進貴、張魁寶應負實質設計監造人的責任；鄭東旭未盡專業設計的注意義務；胡家禎明知鄭東旭非登記開業專業結構技師，仍指派鄭東旭負責維冠大樓結構分析與設計業務；大合公司出具錯誤的維冠大樓結構計算書。上述全應負侵權賠償責任。

台南市維冠金龍大樓2016年2月間因強震倒塌，造成115人死亡，民事求償6案中，首案是中華民國消費者文教基金會對林明輝、洪仙汗、張魁寶、鄭進貴、鄭東旭及大合鑽探技術公司提起團體訴訟求償35億元，台南地院今年(2020年) 1月16日認定維冠倒塌是過失非故意，判賠7億餘元，全案定讞。

另外，台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院今年1月17日判賠7536萬1186元及法定利息。這是6案中業經一審判決的第2案，目前上訴二審。

林明輝等5人全因業務過失致死，判處刑度5年定讞；先前遭羈押的林明輝，2017年9月21日轉受刑人身分，其他4人也於2019年3月4日入監服刑。

中央社3月18日曾報導，台南市建築師懲戒委員會於當天廢止已入監服刑的維冠大樓建築師鄭進貴的開業證書，並報呈內政部。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，永康維冠金龍大樓倒塌的刑事責任，法院已做出判決，台南市政府因而召開台南市建築師懲戒委員會，決議廢止鄭進貴的開業證書。

工務局人員表示，在地震發生後，市府迄今也未接受鄭進貴申請新建建築執照。工務局3月已行文內政部，請求廢止鄭進貴的建築師資格。

工務局人員說，維冠大樓另名建築師張魁寶的開業證書也被廢止，且已入監服刑。

維冠大樓倒塌後，維冠公司負責人林明輝、維冠公司設計部經理洪仙汗、張魁寶、鄭進貴、大合鑽探技術公司技師鄭東旭等 5人全因業務過失致死，判刑5年定讞；先前遭羈押的林明輝，2017年9月21日轉受刑人身分，其他4人也於2019年3月4日入監服刑。

建商林明輝等5人一審時被依業務過失致死罪判刑5年，二審台灣高等法院台南分院同樣判林明輝等5人5年徒刑。