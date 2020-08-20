【武漢肺炎爭議】台灣指揮官陳時中: 彰化默默執行居家檢疫者篩檢半年、檢驗逾「3位數」 彰縣衛生局長葉彥伯: 約1400件、非普篩

副總統賴清德（前左4）與衛福部長陳時中（前左3）20日在台北出席「護理人員COVID-19防疫感恩大會」，兩人與護理人員比讚合影。中央社... 副總統賴清德（前左4）與衛福部長陳時中（前左3）20日在台北出席「護理人員COVID-19防疫感恩大會」，兩人與護理人員比讚合影。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）彰化採檢無症狀居家檢疫者長達半年，採檢人數超過3位數，找到一名確診者，也就是日前確診的長居美國台籍少年。指揮中心指揮官陳時中今天(20日) 說，此事也非全然無意義，也會針對此案做後續檢測，對驗證國際說法有幫助。

陳時中說在他看來，無症狀感染者是可貴的案例，透過追蹤、了解是否14天後病毒就不再複製等，對於防疫策略很有意義。

中央社19日引述衛生局長葉彥伯說，從4月到7月底全縣篩檢件數約1400件，且篩檢居家檢疫無症狀民眾本就是地方權責，系統資料中央也都看得到。他強調這並非所謂的普篩。

彰化縣衛生局採檢無症狀居家檢疫者引發爭議，彰化縣長王惠美（前左4）19日特別前往彰化縣衛生局，替局長葉彥伯（前左5）以及衛生局同仁加油打氣，王惠美說，如果要調查的話，「連我一起調查」，有事她負責。中央社

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府通報採檢才確診。

由於此個案違背目前「有症狀才採檢」政策，中央流行疫情指揮中心要求政風單位介入調查，如此大動作調查，引發兩極化看法。

由於此個案是首例無症狀居家檢疫確診者。引發外界質疑，為什麼地方政府衛生局要採檢無症狀者。

此外也有人質疑，疫情指揮中心派政風調查彰化縣政府疑過當，是因彰化縣政府與台大公衛合作普篩計畫，與中央不同調才被查。

指揮官陳時中20日上午接受廣播主持人周玉蔻訪問時表示，彰化默默執行居家檢疫者篩檢已經長達半年，且受檢的人數超過3位數。目前僅有一例個案經此管道被確診。

陳時中說，這也不是一件完全沒有意義的事情，面對此例無症狀者，也請醫院做後續詳細的檢查、病毒分析，對驗證國際科學有幫助。

葉彥伯則強調衛生局進行的是「精準防疫」，也就是針對住院肺炎病患、不明肺炎病患、從海外返國後第十天等族群進行篩檢。

對於彰縣所做的篩檢是否為普篩，葉彥伯也澄清，篩檢對象都是經認定有風險或是有所專業依據，不是每一個人都篩檢。

他表示，不敢說自己都是對的，但是站在為了台灣好的立場，衛生局如有不對的地方，也歡迎接受中央的指教，台灣上半場防疫很成功，大家都是為台灣好，但很難過初衷被誤會。

有研究精神很好但應通報，事關資源和人民生命安全，必須查明

陳時中日前已要求政風單位介入調查此案，希望釐清彰化衛生局採檢原因及流程、醫院通報程序、有多少無症狀者在居家檢疫期間被採檢；但外界也質疑，用政風調查是否過當。

陳時中20日上午接受周玉蔻專訪時，回應彰化縣政府爭議時表示，關於政風調查的原因，主要是指揮中心必須掌握所有狀況，否則沒辦法做出正確判斷，所以一定要查，不查就是失責。

地方衛生局執行的作法和現行程序不同，當他們發現無症狀者，是用什麼方法發現，程序有沒有合規合矩，必須查清楚。

陳時中說，被採檢的病人本身沒有違法之虞，彰化衛生局可能有一個計畫或一個方式，詢問居家檢疫者，如果願意的話就安排採檢，「這裡面問題很多」。

等到程序有問題，就開始說有症狀?

陳時中也說，第一時間該名少年的疫調是沒有症狀，但這幾天又說「好像病人有回憶起來，2天前有咳嗽」，這到底是不是事實？牽涉到病人有沒有症狀，為何前一波疫調說無症狀，等到程序有問題，就開始說有症狀，「這樣會沒完沒了，我要把事情查清楚」。

政風調查，是為確認通報是否有漏洞? 指揮中心是否有疏失?

防疫也是地方政府權責，但陳時中表示，當中央流行疫情指揮中心成立後，防疫政策由中央下令、地方執行，中央也好掌握狀況。如果地方想要額外做別的事情，也應該報告，但彰化並沒有事先告知，可能對防疫造成影響，「我不知道才要查」。

此外，陳時中也說，經過醫院通報的採檢費用是由公務預算執行，到醫院還是會尊重醫師判斷，不過必須瞭解過程有沒有利用行政力量來執行。但不假設有牽涉違法，可能是行政疏失或違常。

陳時中指出，這也顯示通報可能有漏洞存在，指揮中心可能有應注意而未注意的地方，交由公正的政風調查，可以看到指揮中心可能的疏失，這對雙方都是公平的。

網友質疑居家檢疫者「自行前往」醫院篩檢有漏洞

由於此個案是到醫院採檢，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，居家檢疫者有狀況不能任意外出，「怎麼會到醫院」，直覺中間是否有漏洞；另外，還有非關本案的網友指友人在彰化接受居家檢疫前往醫院篩檢只能「自行前往」，質疑這樣安排有漏洞。

中央社引述彰化縣衛生局長葉彥伯今天(20日) 說，中央規定就醫原則為禁搭大眾運輸工具，且以親友接送、自行駕車為優先，或搭防疫車隊、專車。

彰化縣居家檢疫者安排就醫採檢時，由衛生局先聯繫個案，確認採檢醫院、就醫交通方式、就醫時間，之後聯繫醫院感控護理師、警察局，就醫過程全程掌控，確認個案依規定方式就醫，過程隨時與警察局的電子圍籬系統保持聯繫。警政單位會監控手機定位，確保不會「趴趴走」。

葉彥伯表示，居家檢疫者會使用交通工具情況包括自機場返家及就醫採檢，這兩種情況，中央規定就醫方式，原則都一樣，就是「全程戴口罩，禁止搭大眾交通運輸工具」，規定也敘明「應以親友接送、自行駕車為優先」，或搭乘防疫車隊、自行安排專用小客車。

葉彥伯說，民眾出發前往醫院時，警政機關會隨時監控手機定位，如果發現軌跡異常，會先通知衛生局請衛生局調查，如確認民眾在外亂跑，警察才會出門抓人，不會打電話警告民眾。

葉彥伯曾與陳時中通電話

事發之後，彰化縣衛生局長葉彥伯曾與陳時中通過電話；陳時中說，葉彥伯主張，採檢無症狀居家檢疫者在科學上站得住腳。但陳時中表示，今天不是在做研究，而是國家資源分配、資源控制與人民生命保護的議題，「有研究精神很好，但若實施的方式與通則不同，應該跟我們說。」

陳時中也說，目前雙方各說各話，所以要政風介入。陳時中說此事是他投入抗疫期間遭遇最大的爭議事件，訝異有地方政府默默執行與通則不同的大規模採檢，卻沒有事先通報。

中央與地方,各有擁護者

前台大公衛院長詹長權昨(19日) 為彰化縣抱屈，對政風介入調查的發展感到難過；陳時中回應此議題時表示，「我沒有時間難過，要把時間花在以後的問題。」

不僅如此，彰化縣縣長王惠美替衛生局人員抱屈，醫界、公衛界也有專家替彰化縣衛生局鳴不平。

中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠19日發出「給部長的一封信」，不解彰化縣衛生局犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法，竟要掌理廉政、貪瀆的政風單位介入調查。

台大公衛學院教授詹長權則指出，根據世界衛生組織（WHO）說法，年輕且無症狀的感染者是全球大流行主因之一，彰化縣衛生局積極檢測、避免疫情擴散，不解指揮中心為何要以政風調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日在疫情記者會中首度回應此事，他強調，政風是各政府單位中對於廉政、調查、宣導、輔導的單位，是具有法律背景的第三方單位，請政風單位介入調查目的在於杜絕外界對指揮中心「吃案」的疑慮，而非將彰化縣衛生局視為犯罪，也不是為了做什麼處分才這麼做，只是希望釐清事實。

陳時中說，根據現行規定，居家檢疫者一旦出現症狀，隨時可聯絡衛生局安排就醫進行公費採檢，無症狀者並不在公費採檢之列，而這名個案明明沒有症狀如何能到醫院採檢，是不是居家檢疫體系出現漏洞，這是他接獲此案時，腦中冒出的第一個疑問。

陳時中指出，經初步了解，發現彰化縣早從2、3月就主動針對無症狀者介入採檢，至今採檢超過千例，僅檢出1例確診，也就是這次從美國返台的個案，但指揮中心對此狀況卻毫無所悉，才會透過政風單位介入調查，希望釐清事實，也認為地方政府若有不同想法，應和指揮中心討論，上下防疫一條心。

指揮中心醫療應變小組副組長王必勝19日傍晚在臉書發文指出，每一項防疫政策的形成，是考量現實的防疫成效、國內外形勢的判斷、專家學者的諮詢、數字學術的解析等才做出的決定，既然「防疫視同作戰」，就需要有指揮中心統合中央、地方的力量，貫徹並落實相關措施。

王必勝說，如果每個地方政府都以超前部署為名擅自行動，不僅防疫工作混亂，也會造成各地民眾權利義務出現落差，若有好的建議應交由指揮中心討論，真的可行就讓大家一起實施，才能有效率運用有限資源，而不是亂槍打鳥、擅自行動。

至於彰化縣衛生局雖秉持超前部署、精準防疫美意，主動替許多無症狀的居家檢疫、居家隔離民眾安排公費採檢，卻因不符合指揮中心訂定的採檢條件，引發爭議，整起事件來龍去脈，只能靜待政風單位進一步調查釐清。

中央指揮官陳時中說，目前各界對於無症狀感染者有很多爭議，近期指揮中心甚至被批評為了零確診而吃案，為了讓整體事件更加透明清楚，「不想淪為政治口水」，因此才會請第三方政風單位介入釐清事實，並不是視為犯罪行為去調查，也不是為了處分，而是為了掌握實際狀況，才能決定是否對現行政策調整。