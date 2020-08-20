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【武漢肺炎爭議】台灣指揮官陳時中: 彰化默默執行居家檢疫者篩檢半年、檢驗逾「3位數」 彰縣衛生局長葉彥伯: 約1400件、非普篩

◆陳時中強調，「不想淪為政治口水」，因此才會請第三方立場公正的政風單位介入釐清事實，並不是視為犯罪行為去調查，也不是為了處分，而是為了掌握實際狀況，才能決定是否對現行政策調整。◆葉彥伯則說，不敢說自己都是對的，但是站在為了台灣好的立場，衛生局如有不對的地方，也歡迎接受中央的指教，但很難過初衷被誤會。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/20 18:06
副總統賴清德（前左4）與衛福部長陳時中（前左3）20日在台北出席「護理人員COVID-19防疫感恩大會」，兩人與護理人員比讚合影。中央社...

副總統賴清德（前左4）與衛福部長陳時中（前左3）20日在台北出席「護理人員COVID-19防疫感恩大會」，兩人與護理人員比讚合影。中央社...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）彰化採檢無症狀居家檢疫者長達半年，採檢人數超過3位數，找到一名確診者，也就是日前確診的長居美國台籍少年。指揮中心指揮官陳時中今天(20日) 說，此事也非全然無意義，也會針對此案做後續檢測，對驗證國際說法有幫助。

陳時中說在他看來無症狀感染者是可貴的案例，透過追蹤、了解是否14天後病毒就不再複製等，對於防疫策略很有意義。

中央社19日引述衛生局長葉彥伯說，從4月到7月底全縣篩檢件數約1400件，且篩檢居家檢疫無症狀民眾本就是地方權責，系統資料中央也都看得到。他強調這並非所謂的普篩。

彰化縣衛生局採檢無症狀居家檢疫者引發爭議，彰化縣長王惠美（前左4）19日特別前往彰化縣衛生局，替局長葉彥伯（前左5）以及衛生局同仁加油打氣，王惠美說，如果要調查的話，「連我一起調查」，有事她負責。中央社

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府通報採檢才確診

由於此個案違背目前「有症狀才採檢」政策，中央流行疫情指揮中心要求政風單位介入調查，如此大動作調查，引發兩極化看法。

由於此個案是首例無症狀居家檢疫確診者。引發外界質疑，為什麼地方政府衛生局要採檢無症狀者。

此外也有人質疑，疫情指揮中心派政風調查彰化縣政府疑過當，是因彰化縣政府與台大公衛合作普篩計畫，與中央不同調才被查。

指揮官陳時中20日上午接受廣播主持人周玉蔻訪問時表示，彰化默默執行居家檢疫者篩檢已經長達半年，且受檢的人數超過3位數。目前僅有一例個案經此管道被確診

陳時中說，這也不是一件完全沒有意義的事情，面對此例無症狀者，也請醫院做後續詳細的檢查、病毒分析，對驗證國際科學有幫助。

葉彥伯則強調衛生局進行的是「精準防疫」，也就是針對住院肺炎病患、不明肺炎病患、從海外返國後第十天等族群進行篩檢。

對於彰縣所做的篩檢是否為普篩，葉彥伯也澄清，篩檢對象都是經認定有風險或是有所專業依據，不是每一個人都篩檢。

他表示，不敢說自己都是對的，但是站在為了台灣好的立場，衛生局如有不對的地方，也歡迎接受中央的指教，台灣上半場防疫很成功，大家都是為台灣好，很難過初衷被誤會。

有研究精神很好但應通報，事關資源和人民生命安全，必須查明

陳時中日前已要求政風單位介入調查此案，希望釐清彰化衛生局採檢原因及流程、醫院通報程序、有多少無症狀者在居家檢疫期間被採檢；但外界也質疑，用政風調查是否過當。

陳時中20日上午接受周玉蔻專訪時，回應彰化縣政府爭議時表示，關於政風調查的原因，主要是指揮中心必須掌握所有狀況，否則沒辦法做出正確判斷，所以一定要查，不查就是失責。

地方衛生局執行的作法和現行程序不同，當他們發現無症狀者，是用什麼方法發現，程序有沒有合規合矩，必須查清楚。

陳時中說，被採檢的病人本身沒有違法之虞，彰化衛生局可能有一個計畫或一個方式，詢問居家檢疫者，如果願意的話就安排採檢，「這裡面問題很多」。

等到程序有問題，就開始說有症狀?

陳時中也說，第一時間該名少年的疫調是沒有症狀，但這幾天又說「好像病人有回憶起來，2天前有咳嗽」，這到底是不是事實？牽涉到病人有沒有症狀，為何前一波疫調說無症狀，等到程序有問題，就開始說有症狀，「這樣會沒完沒了，我要把事情查清楚」。

政風調查，是為確認通報是否有漏洞? 指揮中心是否有疏失?

防疫也是地方政府權責，但陳時中表示，當中央流行疫情指揮中心成立後，防疫政策由中央下令、地方執行，中央也好掌握狀況。如果地方想要額外做別的事情，也應該報告，但彰化並沒有事先告知，可能對防疫造成影響，「我不知道才要查」。

此外，陳時中也說，經過醫院通報的採檢費用是由公務預算執行，到醫院還是會尊重醫師判斷，不過必須瞭解過程有沒有利用行政力量來執行。但不假設有牽涉違法，可能是行政疏失或違常。

陳時中指出，這也顯示通報可能有漏洞存在，指揮中心可能有應注意而未注意的地方，交由公正的政風調查，可以看到指揮中心可能的疏失，這對雙方都是公平的。

網友質疑居家檢疫者「自行前往」醫院篩檢有漏洞

由於此個案是到醫院採檢，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，居家檢疫者有狀況不能任意外出，「怎麼會到醫院」，直覺中間是否有漏洞另外，還有非關本案的網友指友人在彰化接受居家檢疫前往醫院篩檢只能「自行前往」，質疑這樣安排有漏洞。

中央社引述彰化縣衛生局長葉彥伯今天(20日) 說，中央規定就醫原則為禁搭大眾運輸工具，且以親友接送、自行駕車為優先，或搭防疫車隊、專車。

彰化縣居家檢疫者安排就醫採檢時，由衛生局先聯繫個案，確認採檢醫院、就醫交通方式、就醫時間，之後聯繫醫院感控護理師、警察局，就醫過程全程掌控，確認個案依規定方式就醫，過程隨時與警察局的電子圍籬系統保持聯繫。警政單位會監控手機定位，確保不會「趴趴走」。

葉彥伯表示，居家檢疫者會使用交通工具情況包括自機場返家及就醫採檢，這兩種情況，中央規定就醫方式，原則都一樣，就是「全程戴口罩，禁止搭大眾交通運輸工具」，規定也敘明「應以親友接送、自行駕車為優先」，或搭乘防疫車隊、自行安排專用小客車。

葉彥伯說，民眾出發前往醫院時，警政機關會隨時監控手機定位，如果發現軌跡異常，會先通知衛生局請衛生局調查，如確認民眾在外亂跑，警察才會出門抓人，不會打電話警告民眾。

葉彥伯曾與陳時中通電話

事發之後，彰化縣衛生局長葉彥伯曾與陳時中通過電話；陳時中說，葉彥伯主張，採檢無症狀居家檢疫者在科學上站得住腳。但陳時中表示，今天不是在做研究，而是國家資源分配、資源控制與人民生命保護的議題「有研究精神很好，但若實施的方式與通則不同，應該跟我們說。」

陳時中也說，目前雙方各說各話，所以要政風介入。陳時中說此事是他投入抗疫期間遭遇最大的爭議事件，訝異有地方政府默默執行與通則不同的大規模採檢，卻沒有事先通報。

中央與地方,各有擁護者

前台大公衛院長詹長權昨(19日) 為彰化縣抱屈，對政風介入調查的發展感到難過；陳時中回應此議題時表示，「我沒有時間難過，要把時間花在以後的問題。」

不僅如此彰化縣縣長王惠美替衛生局人員抱屈，醫界、公衛界也有專家替彰化縣衛生局鳴不平。

中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠19日發出「給部長的一封信」，不解彰化縣衛生局犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法，竟要掌理廉政、貪瀆的政風單位介入調查。

台大公衛學院教授詹長權則指出，根據世界衛生組織（WHO）說法，年輕且無症狀的感染者是全球大流行主因之一，彰化縣衛生局積極檢測、避免疫情擴散，不解指揮中心為何要以政風調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日在疫情記者會中首度回應此事，他強調，政風是各政府單位中對於廉政、調查、宣導、輔導的單位，是具有法律背景的第三方單位，請政風單位介入調查目的在於杜絕外界對指揮中心「吃案」的疑慮，而非將彰化縣衛生局視為犯罪，也不是為了做什麼處分才這麼做，只是希望釐清事實。

陳時中說，根據現行規定，居家檢疫者一旦出現症狀，隨時可聯絡衛生局安排就醫進行公費採檢，無症狀者並不在公費採檢之列而這名個案明明沒有症狀如何能到醫院採檢，是不是居家檢疫體系出現漏洞，這是他接獲此案時，腦中冒出的第一個疑問。

陳時中指出，經初步了解，發現彰化縣早從2、3月就主動針對無症狀者介入採檢，至今採檢超過千例，僅檢出1例確診，也就是這次從美國返台的個案，但指揮中心對此狀況卻毫無所悉，才會透過政風單位介入調查，希望釐清事實，也認為地方政府若有不同想法，應和指揮中心討論，上下防疫一條心。

指揮中心醫療應變小組副組長王必勝19日傍晚在臉書發文指出，每一項防疫政策的形成，是考量現實的防疫成效、國內外形勢的判斷、專家學者的諮詢、數字學術的解析等才做出的決定，既然「防疫視同作戰」，就需要有指揮中心統合中央、地方的力量，貫徹並落實相關措施。

王必勝說，如果每個地方政府都以超前部署為名擅自行動，不僅防疫工作混亂，也會造成各地民眾權利義務出現落差，若有好的建議應交由指揮中心討論，真的可行就讓大家一起實施，才能有效率運用有限資源，而不是亂槍打鳥、擅自行動。

至於彰化縣衛生局雖秉持超前部署、精準防疫美意，主動替許多無症狀的居家檢疫、居家隔離民眾安排公費採檢，卻因不符合指揮中心訂定的採檢條件，引發爭議，整起事件來龍去脈，只能靜待政風單位進一步調查釐清。

中央指揮官陳時中說，目前各界對於無症狀感染者有很多爭議，近期指揮中心甚至被批評為了零確診而吃案，為了讓整體事件更加透明清楚，「不想淪為政治口水」，因此才會請第三方政風單位介入釐清事實，並不是視為犯罪行為去調查，也不是為了處分，而是為了掌握實際狀況，才能決定是否對現行政策調整。
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