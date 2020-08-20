全臺技高首座類產線基地啟用 新北結合產官學攜手共同培育機電人才

新北技職教育在防疫科技的向度上， 再次走在全國之先。 新北市教育局媒合聖約翰科技大學及東野精機股份有限公司等產學資 源，本(19)日在瑞芳高工啟用「 口罩製作暨機電整合類產線基地」， 這是全國技術型高中首座類產線基地， 謝政達副市長特別出席主持啟用儀式、體驗類產線課程， 並見證產學與建教合作備忘錄的簽署。

謝政達副市長表示，感謝聖約翰科技大學與東野精機股份有限公司提 供相關技術及資源，在瑞芳高工實習工廠中建置了實體的類產線， 這是新北市第一座類產線基地，也是全國技術型高中第一條類產線。 本次產學合作除了將業界現行資源導入學校，更積極整合「 產業智動化」類產線系統及相關專業技術資源， 後續也將提供給新北市技術型高中共同使用， 新北市也會持續協助各校進行產學與建教合作， 提升技職人才實作力。

瑞芳高工校長顏龍源指出，本次建置口罩機電類產線基地， 將應用於瑞芳高工電機科、機械科等類科之實習課程， 而聖約翰科技大學與東野精機股份有限公司將共同提供口罩機類產線 相關技術諮詢與資源予新北市各技術型高中， 並辦理相關研習活動或工作坊，另也將與瑞芳高工、 豫章工商與智光商工等3校共同簽訂「產學合作」契約書與辦理「 建教合作」備忘錄。

瑞芳高工參與組裝與實作的電機三洪竣楓同學表示， 口罩機類產線是機電整合的一種應用， 可以將自己所學真正的運用在實務上，覺得非常新鮮而有趣。 機械三詹博文同學開心地強調， 看到自己組裝之後的作品發揮口罩製作，為防疫工作盡一點心力， 實在很有成就感。而資訊三簡世憲同學則說， 要組裝口罩機有許多技術與經驗需要學習， 感謝師長們的細心指導與經驗傳承，讓他學到了很多。

教育局表示，新北市為了結合新課綱提升學生跨領域的知識與技能， 同時連結防疫科技培養學生具創意、創新和創業能力，本次媒合「 自動化科技」與「機電整合控制」 均有多年長期合作與策略聯盟的聖約翰科技大學與東野精機股份有限 公司，將相關專業技術，提供新北市學校共同使用，這樣跨校、 跨科與跨領域的共同合作，是108新課綱中所強調自發、互動、 共好的本質與精神，透過這樣的跨校合作， 更能驗證新課綱的前瞻概念與永續發展精神。新北市將持續落實新課 綱核心素養，啟發學生多元思考嘗試，展現實作及問題解決的能力， 培育具備實作力、創新力及跨域力之專業技術人才。