集雅社股份有限公司可轉換公司債 明起開始受理競拍

國內百貨影音銷售領導品牌之一的集雅社股份有限公司(以下簡稱集 雅社)，將由富邦證券主辦發行有擔保可轉換公司債， 本次總面額為新台幣(下同)2.5億元整，每張發行面額10萬元 整，共計發行2,500張，依法保留承銷總數之15.00%， 其餘2,125張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為10 4元，預計109年8月20日投標。此次投標期間為8/20、8 /21、8/24三個營業日，開標日為8/26，預計於109年 9月4日在櫃檯買賣中心掛牌。

集雅社成立於1994年，主要經營各種影音、家電及數位3C之商 品買賣業務，是國內具有營運規模的影音家電通路商，目前在全台擁 有51間百貨專櫃及門市，包括新光三越、遠東百貨、 漢神百貨及購物中心等連鎖體系，百貨商場的滲透率極高，此外也拓 展電子商務銷售及商用工程，具備實體與網路等多元銷售通路供消費 者選擇，各通路呈列產品多樣且較為新種，提供消費者一站式購足服 務，集雅社秉持「為風格發聲」的品牌精神，重視顧客體驗服務， 全台設置精緻舒適的展場櫃位及專業的試聽體驗空間，以滿足中高端 消費族群的需求。

集雅社於今年財務結果再傳捷報，前二季營收高達12.43億元， 年增率達雙位數成長，達21.81%、稅後純益0.49億元， 每股純益(EPS)1.5元，創歷史新高。集雅社預計至年底， 百貨通路有望再展店3~4間，年底目標54間，明年將以3~4間 的速度持續展店，因此今年下半年在新展店面、提升產品市佔率、 電商佈局及擴展商用工程等業務積極拓展下， 將有利延續上半年動能，加上政府振興三倍券熱潮， 營收獲利將可望連續成長。

富邦證券資深副總吳春敏表示， 集雅社本次募集資金作為擴展新店及充實營運資金之用， 可望擴大公司營運規模及競爭力。此次集雅社一（29371） 以轉換溢價率114.68%，做為轉換價格的訂價依據， 轉換價格訂為39元，其發行期間為3年，並設計2年依面額之10 0.5006%賣回予發行公司。