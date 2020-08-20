打包舊鞋跨海送愛到非洲 　國泰世華企業志工助彩繪樂山教養院

暑假期間加上疫情舒緩，新北市志工愛心大爆發！在新北市志願推廣中心媒合下，有50位家庭志工到泰山伯利恆倉庫，協助整理與分裝二手鞋，準備打包後送愛到非洲；另外國泰世華商業銀行的企業志工，進入八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，並以院區的特色彩繪入畫，讓院生看了不禁覺得充滿生命的躍動。
「舊鞋救命」發起人社團法人國際基督關懷教會楊右任表示，非洲撒哈拉沙漠以南，有超過百萬學童沒鞋可穿，但每天上學的路途平均一小時。「沙蚤病」是沒有穿鞋的孩子噩夢，許多孩子因此喪命，小小的沙蚤，侵蝕著雙腳，也隔絕了他們追求人生的夢想。因此許多國際組織與非洲當地的非營利組織合作，除捐贈舊鞋等物資外，也透過教育協助當地偏鄉自立脫貧。
參與整理舊鞋的小安說，他們參加志願推廣中心V世代小小志工營，原本只是想學習如何當志工，沒想到舊鞋可以救非洲孩童的命，因此活動一結束後，立刻衝回家，拉著媽媽整理家中堪用的二手鞋，趕緊捐出來。
另方面，國泰世華商銀負責企業志工運作的人資部協理黃吉良，邀請繪畫社7位社員，結合新北市三合文創協會美術老師設計圖稿及現場指導，利用4次假日到八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，以院區宿舍名稱「水滴」為發想，利用溫暖、童趣的色調和筆觸，勾繪出小水滴的旅行、小水滴和朋友的嬉戲等，呈現小水滴活力、開心的模樣，最後並由教養院凃惟禎老師帶領院生加上幾筆點綴，呈現一幅生趣、活動的大壁畫。
社會局長張錦麗表示，新北市有13萬多名志工，遍布各個社區、團體、機關服務，推廣中心主推青年、企業、家庭和高齡黃金志工，希望透過多樣化和客製化的志願服務，運用志工自身的專長和資源，一起參與社會公益，關注社會公共議題，並帶動更多人加入志願服務的行列﹗