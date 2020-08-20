打包舊鞋跨海送愛到非洲 　國泰世華企業志工助彩繪樂山教養院

暑假期間加上疫情舒緩，新北市志工愛心大爆發！ 在新北市志願推廣中心媒合下， 有50位家庭志工到泰山伯利恆倉庫，協助整理與分裝二手鞋， 準備打包後送愛到非洲；另外國泰世華商業銀行的企業志工， 進入八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，並以院區的特色彩繪入畫， 讓院生看了不禁覺得充滿生命的躍動。 「舊鞋救命」發起人社團法人國際基督關懷教會楊右任表示， 非洲撒哈拉沙漠以南，有超過百萬學童沒鞋可穿， 但每天上學的路途平均一小時。「沙蚤病」是沒有穿鞋的孩子噩夢， 許多孩子因此喪命，小小的沙蚤，侵蝕著雙腳， 也隔絕了他們追求人生的夢想。 因此許多國際組織與非洲當地的非營利組織合作， 除捐贈舊鞋等物資外，也透過教育協助當地偏鄉自立脫貧。 參與整理舊鞋的小安說，他們參加志願推廣中心V世代小小志工營， 原本只是想學習如何當志工，沒想到舊鞋可以救非洲孩童的命， 因此活動一結束後，立刻衝回家，拉著媽媽整理家中堪用的二手鞋， 趕緊捐出來。 另方面，國泰世華商銀負責企業志工運作的人資部協理黃吉良， 邀請繪畫社7位社員， 結合新北市三合文創協會美術老師設計圖稿及現場指導， 利用4次假日到八里樂山教養院幫忙粉刷舊牆，以院區宿舍名稱「 水滴」為發想，利用溫暖、童趣的色調和筆觸， 勾繪出小水滴的旅行、小水滴和朋友的嬉戲等，呈現小水滴活力、 開心的模樣，最後並由教養院凃惟禎老師帶領院生加上幾筆點綴， 呈現一幅生趣、活動的大壁畫。 社會局長張錦麗表示，新北市有13萬多名志工，遍布各個社區、 團體、機關服務，推廣中心主推青年、企業、家庭和高齡黃金志工， 希望透過多樣化和客製化的志願服務，運用志工自身的專長和資源， 一起參與社會公益，關注社會公共議題， 並帶動更多人加入志願服務的行列﹗